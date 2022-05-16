«Фридом Финанс»: Пауэлл остается на второй срок

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 12 мая основные американские фондовые площадки завершили разнонаправленно. Индекс S&P 500 упал на 3,2%, закрывшись ниже 4000 пунктов. Nasdaq Composite и Russell 2000 скорректировались на 4,3%, и 4,2% соответственно, в то время как Dow Jones опустился на 2,0%. Шесть из 11 секторов в составе S&P 500 закрылись с понижением. Хуже всего себя показали ИТ-компании (-1,14%), коммунальные предприятия (-1,16%) и представители финансового сектора (-0,8%).

Новости компаний

CEO криптобиржи FTX, мультимиллионер Бенкман Фрайд, купил 56,3 млн акций Robinhood (HOOD: +30%) на общую сумму $648,3 млн, что эквивалентно 7,6% в капитале брокера. Walt Disney Company (DIS: -3%) отчиталась хуже прогноза, а также предупредила, что расширение базы подписчиков Disney + может замедлиться во второй половине года. Котировки Coinbase (COIN: +8,9%) повышаются в моменте после падения в течение недели более чем на 40%. 10 мая компания отчиталась крупным и непредвиденным убытком за первый квартал, значительно недотянув до консенсуса.

Вчера Сенат Конгресса США утвердил Джерома Пауэлла на посту главы ФРС на второй срок. Председатель регулятора еще раз заявил, что не может гарантировать «мягкой посадки» для экономики США на фоне борьбы с инфляцией. Он также заметил, что меры по предотвращению инфляции было необходимо принимать еще раньше, и подчеркнул, что поднятие ставок на 0,5 б.п. на следующих двух заседаниях рассматривается в качестве базового сценария, хотя не исключено повышение на 0,75 б.п. при необходимости.

Рынок казначейских облигаций продолжал сигнализировать об опасениях инвесторов посредством очередного снижения ставок. 10-летние трежерис за неделю потеряли 25 б.п., продемонстрировав наибольшее падение с марта 2020 года. Индекс цен производителей (ИПЦ) за апрель увеличился на 0,5% м/м, совпав с ожиданиями аналитиков, в то время как индекс конечного спроса (без учета волатильных компонентов) повысился на 0,4% (консенсус предполагал рост на 0,6%). В годовом исчислении данные показатели увеличились на 11,0% (против +11,5% в марте) и на 8,8% (против +9,5% в марте) соответственно.

Доходности двух- и 10-летних трежерис сократились на 13 б.п. и 10 б.п., до 2,51% и 2,82% соответственно. Показатель для 30-летних бумаг сократился на один пункт, до 2,90%.

Торги 13 мая на площадках Юго-Восточной Азии завершились в зеленой зоне. Китайский CSI 300 вырос на 0,69%, гонконгский Hang Seng и японский Nikkei 225 прибавили 2,42% и 2,64% соответственно. EuroStoxx 50 с открытия сессии корректируется на 1,30%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $106,9 за баррель. Золото торгуется по $1820 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3900–4000 пунктов.

Сегодня публикации важной макростатистики не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 35.

S&P 500 снова пробил долгосрочный уровень поддержки, достигнув в моменте локального минимума на отметке 3860 пунктов. Последний раз индекс котировался на таком уровне 10 марта 2021 года. При этом средние объемы торгов за первые месяцы текущего года существенно превышают показатели 2021-го и 2020-го (без учета пандемийного всплеска волатильности). Анализ индикаторов RSI и MACD указывает на краткосрочную перегретость «бычьего» движения.