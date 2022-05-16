«Фридом Финанс»: Рубль демонстрирует рост

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 13 мая индекс Мосбиржи вырос на 0,78%, до 2315,82 пункта. РТС поднялся на 0,61%, до 1147,02 пункта, индекс голубых фишек подскочил на 0,85%.

В лидеры роста вышли TCS Group (+5,07%), Petropavlovsk (+3,09%) и ЛСР (+2,51%).

В аутсайдерах оказались акции Сургутнефтегаза (-1,66%), Polymetal (-1,39%) и Юнипро (-1,13%).

Котировки Сургутнефтегаза снижаются из-за ослабления доллара к рублю, так как выплата дивидендов компанией зависит от курса американской валюты на конец года. Предполагаем, что при текущей стоимости пары USD/RUB инвесторам не стоит ожидать этих выплат.

Бумаги Polymetal дешевеют на фоне снижения мировых цен на золото, спровоцированного ужесточением политики ФРС, следствием которого стало укрепление доллара к мировым валютам, так как именно в долларах устанавливаются цены на драгметаллы. Сегодня котировки Polymetal опустились лишь на 0,18%, а с начала недели скорректировались на 3,26%.

Юнипро дешевеет на фоне новостей о ее продаже финским энергоконцерном Fortum. Претенденты на его покупку Газпром энергохолдинг и Интер РАО считают завышенной цену актива, который, вероятно, будет продан с большим дисконтом.

Котировки Brent растут на 1,55%, до $109,11 за баррель, в ожидании решения ЕС насчет эмбарго на российские нефтепродукты и на фоне данных опубликованного накануне ежемесячного отчета ОПЕК. Организация понизила прогноз добычи на 0,3 млн баррелей в сутки до конца 2022 года странами, не входящими в организацию, а также отчиталась о том, что добыча нефти и конденсата в РФ за апрель сократилась на 1 млн баррелей в сутки. Мы ожидаем роста мировых цен на нефть до $113 за баррель в самое ближайшее время. В случае введения эмбарго на поставки российских углеводородов в Европу котировки достигнут $120.

Пара USD/RUB в моменте растет на 0,28%, до 63,47. EUR/RUB укрепляется на 3,34%, до 66,76. До конца дня трейдеры будут фиксировать свои сделки на продажу, в результате курс рубля к доллару может скорректироваться до 66, а к евро — до 68.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2200–2450 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1060–1200 пунктов.