«Фридом Финанс»: Ожидаем продолжения отскока

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Отмечалась разнонаправленная динамика. Торговые объемы были невелики. Большинство основных акций закрылось в зеленой зоне. Лидерами роста оказались бумаги Акрона (+4,28%) иTCS (+3,99%). В аутсайдеры попали акции Полюса (-2,62%). Пара USD/RUB вернулась к отметке 65.

Ростелеком (-0,05%)отчитается за первый квартал. По ожиданиям, выручка компании достигла139 млрд руб. при OIBDA и прибыли в размере 42 млрд и 8 млрд руб. соответственно. Риск отказа от дивидендов, на наш взгляд, невысок, хотя возможен перенос выплат на более поздний срок. Компания намерена развивать облачный бизнес, что ввиду перебоев с поставками техники станет очень прибыльным направлением. По итогам прошлого года EPS эмитента составила 8,5 руб., долговая нагрузка оценивалась в 2,3х OIBDA.

Детский мир (+0,42%) представит результаты за январь-март 2022-го. Выручка ретейлера насчитывает 37,85 млрд руб., что существенно ниже наших предварительных оценок. Товарооборот (GMV) увеличился с 39,6млрд до 47,7 млрд руб. EBITDA ожидается на уровне 6 млрд руб. Компания оценивается достаточно дешево, мультипликатор Р/Е на текущий год составляет около 6,1, а Р/FCF — 2,7, что лучше показателей сопоставимых компаний. Рынок детских товаров, на наш взгляд, можно считать устойчивым к к ризису: инфляция не помешает, а, напротив, будет способствовать росту продаж.

Ожидаем отскок. Большинство бумаг первого эшелона продемонстрируют положительную динамику. Ориентир для индекса Мосбиржи: 2300–2500 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: диапазон 64–66.