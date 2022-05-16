«Фридом Финанс»: Акции Полюса и Polymetal дешевеют на фоне снижения мировых цен на золото

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 12:00 мск 16 мая индекс Мосбиржи вырос на 1,468%, до 2341,18 пункта. РТС поднялся на 3,11%, до 1167,49 пункта, индекс голубых фишек прибавил 1,45%.

В лидеры роста вышли X5 Retail Group (+4,30%), Лукойл (+3,38%) и Яндекс (+3,28%). В аутсайдерах оказались акции Полюса (-1,73%), Globaltrans (-0,74%) и Polymetal (-0,29%)

Котировки Лукойла повышаются в ожидании решения совета директоров по дивидендам, которое будет принято сегодня. Бумаги Яндекса дорожают на новостях о том, что на платформе Яндекс.Маркет начнут продаваться товары сетей М.Видео и Эльдорадо, что позволит увеличить операционную прибыль сервиса. Также в компании сегодня опровергли сообщения о переносе головного офиса в Израиль.

Акции Полюса и Polymetal дешевеют на фоне снижения мировых цен на золото. Сегодня в моменте тройская унция теряет 0,70%, а за последний месяц металл подешевел на 8,88%. Данная тенденция может продолжаться вплоть до конца текущего года на фоне повышения ставок ФРС: ужесточение монетарных условий способствует укреплению доллара — валюты, в которой котируется золото.

Цены Brent снижаются на 1,48%, до $109,90 за баррель, на фоне роста числа количества буровых установок в США. По данным Baker Hughes, за прошедшую неделю их число выросло с 705 до 714. На наш взгляд, ослабление нефтяных котировок будет краткосрочным, так как в фокусе внимания инвесторов по-прежнему остается вопрос о принятии странами ЕС шестого пакета ограничительных мер в отношении РФ. Если эмбарго российских нефтепродуктов так и не последует, то котировки могут упасть до $102 за баррель. В противном случае ожидаем роста до $120–122 за бочку.

Пара USD/RUB в моменте снижается на 2,31%, до 63,05. EUR/RUB, напротив, укрепляется на 0,11%, до 66,70. Правительство РФ смягчило требования для экспортеров в отношении продажи валютной выручки, так как курс доллара уже становится неблагоприятным с точки зрения наполнения бюджета. Послабления пока не очень значительные, но они могут немного снизить темпы укрепления рубля к доллару. По нашему мнению, до конца текущей сессии пары USD/RUB и EUR/RUB могут торговаться в диапазонах 60–66 и 63,7–68,5.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов: зона 2200–2450 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1060–1200 пунктов.