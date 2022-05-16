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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 мая: 3 767,0000 руб/1 г золота и 43,0300/1 г серебра

ЦБ РФ с 14 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 767,0000 руб.
  • 1 грамм серебра - 43,0300 руб.
  • 1 грамм платины - 1 972,6500 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 920,6899 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 150,3301 р. (3,84%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,0500 р. (6,62%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 89,7201 р. (4,35%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 411,3398 р. (9,50%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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