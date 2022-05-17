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«Фридом Финанс»: На фондовый рынок снова вернулись покупатели

Аналитики «Фридом Финанс»:

В понедельник, 16 мая, на российские биржевые площадки снова вернулись покупатели, подтолкнув бенчмарки вверх: рублевый индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 2,22%, валютный РТС прибавил 3,11%. 

Хорошей новостью для фондового и валютного рынков с утра стали данные Росстата о существенном замедлении инфляции в России: с +7,6% м/м в марте до +1,56% м/м в апреле. Росту котировок акций способствовали также положительные корпоративные новости о дивидендах и сохранении рядом крупных российских корпораций листинга депозитарных расписок за рубежом. 

На рынке акций лидерами роста стали префы Башнефти (+5,8%). Также лучше прочих торговались депозитарные расписки холдинга X5 Retail Group (+5,14%) и обыкновенные акции Россетей (+5,08%). В лидерах снижения оказались бумаги Самолета (-1,02%), Белуги (-1%) и СК Ренессанс (-0,9%).  

Цена нефти Brent в понедельник днем корректировалась вниз, но к вечеру повысилась на 0,4%, до $111,99 за баррель. Вероятно, негативное влияние на нефтяной рынок оказала статистика розничных продаж в Китае за апрель, которые снизились на 11%, тогда как консенсус предполагал падение всего на 6%. По всей видимости, столь слабая динамика обусловлена ухудшением эпидемической обстановки в Поднебесной и строгими локдаунами. 

Российский рубль в понедельник уверенно продолжал укрепление. Пара USD/RUB на дневных торгах опускалась в моменте до 63, но к вечеру поднялась до 63,83. Пара EUR/RUB к концу сессии торгуется по 66,33. 

Завтра ожидаем движения индекса Мосбиржи в коридоре 2350–2450 пунктов. Котировки валютных пар USD/RUB и EUR/RUB прогнозируем в интервалах 63–66 и 66–69 соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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