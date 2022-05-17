«Открытие»: Рынок акций РФ может продолжить рост

Сыроваткин Олег, «Открытие Research» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Ожидания на старт дня

· Утром вторника индекс акций Азиатско-тихоокеанского региона плюсовал третий день подряд на фоне роста бумаг китайских технологических компаний. Фьючерсы на S&P 500 также подрастали после небольшой коррекции в понедельник, которая последовала за мощным ростом в пятницу.

· Эпидемиологическая ситуация в Китае улучшается: в Шанхае три для подряд отмечено ноль случаев заражения Covid-19, что является важным достижением, которое может намекать на скорое послабление ограничительных мер. Пока же жители города могут покидать свои жилища пешком или на велосипеде, но для этого они должны получить пропуск.

Рынок акций РФ показал хороший рост по индексам Мосбиржи и РТС

· Индекс Мосбиржи вырос на 2,47% до 2 364,60 п. (-3,3% с начала месяца), а индекс РТС — на 3,69% до 1 174,06 п. (+8,56% с начала месяца). В плюсе закрылись все 10 отраслевых индексов.

· Лидерами роста стали телекомы (+3,35%), IT компании (+2,81%) и потребительский сектор вместе с сектором нефти и газа, которые прибавили по 2,80%. Отстающую динамику показали строительные компании (+0,80%), сектор металлов и добычи (+1,06%) и электроэнергетика (+1,78%).

· Вчера Bloomberg и Reuters сообщили о том, что в соответствии с обновленными рекомендациями Еврокомиссии оплата поставок российского газа через «Газпромбанк» не будет считаться нарушением санкций, если европейские компании сделают «четкое заявление» о том, что денежные средства переведены на валютный счет, и они считают свои обязательства исполненными.

· На этих новостях акции «Газпрома» подорожали почти на 3,7%, оказавшись в числе самых сильных «голубых фишек». На наш взгляд, теперь правительство РФ сможет поддержать выплату «Газпромом» солидных дивидендов за 2021 год, что делает бумаги компании идеальным кандидатом на краткосрочный рост в преддверии закрытия реестра.

· Кроме того, новости об эвакуации раненых бойцов ВСУ с «Азовстали» могут помочь рынку акций РФ продолжить рост.

Рубль возобновил рост против доллара и евро

· По итогам понедельника доллар на торгах в валютной секции Мосбиржи подешевел к рублю на 114 копеек до 63,40, евро подешевел на 135 копеек до 65,80, юань потерял в цене 8 копеек до 9,468 рублей за единицу российской валюты.

· Объем торгов в паре доллар/рубль составил 96,8 млрд руб. и в целом соответствовал средним дневным объемам, которые мы наблюдаем с 22 апреля. Объем торгов в паре евро/рубль составил 28,7 млрд руб. Это в рамках тенденции, которую мы наблюдаем с начала мая (27–31 млрд руб.), но заметно меньше среднего показателя апреля (48,5 млрд руб.). Объем торгов в паре юань/рубль составил 11 млрд руб. Здесь тоже ничего выдающегося. С 14 марта объем в этой валютной паре редко составляет менее 10 млрд руб.

· Вчера Банк России смягчил меры валютного контроля, разрешив физлицам переводить за рубеж до $50 тыс. в месяц. Вряд ли это событие приведет к ослаблению рублю, но может ограничить его рост. Также эта новость может означать, что снижения норматива обязательной продажи валютной выручки с 80% в ближайшее время не произойдет.

Ситуация с Covid-19 в Китае остается непростой

· В городе Тяньцзинь на севере страны с населением 14 млн человек появился новый очаг Covid-19 с зарегистрированными 28 случаями. В январе здесь также фиксировалась вспышка коронавируса, которая тогда серьезно нарушила глобальные цепочки поставок таких автопроизводителей, как Toyota и Volkwagen.

· Еще один очаг пандемии разрастается в городе Гуанъань провинции Сычуань, где за неделю было зафиксировано около 400 случаев заражения. В Пекине продолжают фиксироваться новые случаи Covid-19.

ОПЕК+ не видит смысла в большом увеличении добычи нефти

· Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман сообщил в понедельник, что дефицит нефтеперерабатывающих мощностей означает, что цены на бензин и другие нефтепродукты останутся высокими даже в случае увеличения добычи нефти. По его словам, есть «физические препятствия, которые не могут преодолеть никакие производители».

· Министр нефти Бахрейна шейх Мухаммед бен Халифа бен Ахмед сообщил, что ОПЕК+, вероятно, продолжит увеличивать добычу нефти на 432 тыс. баррелей в месяц. Кроме того, он отметил, что не видит смысла в большем увеличении добычи нефти, т. к. на нее все равно не будет спроса из-за дефицита НПЗ.

· В понедельник нефть Brent подорожала примерно на $2,5 за баррель, и сегодня утром незначительно корректировалась.

Ведущие банки видят предпосылки для дальнейшего роста рынка акций США

· S&P 500 закрыл сессию понедельника небольшим снижением на 0,4% после мощного роста в пятницу. Подобная небольшая коррекция может говорить о том, что рынок акций США сохраняет потенциал для продолжения отскока из области перепроданности. Схожего мнения придерживаются и стратеги ведущих банков Wall Street.

· На рынке акций США, похоже, начинается новое масштабное медвежье ралли, пишут стратеги Morgan Stanley. Однако, по их мнению, впоследствии S&P 500 возобновит снижение по направлению к 3400 пунктам, где фундаментальная и техническая картины придут в норму. Банк рекомендует удерживать в портфеле долю акций защитных секторов, таких как здравоохранение, ЖКХ и недвижимость, на уровне «выше рынка». Доля производителей товаров длительного пользования и технического оборудования, по их мнению, заслуживает уровня «ниже рынка».

· Снижение рынка акций США предоставило возможность для покупки бумаг циклических, высококачественных и технологических компаний, полагают стратеги UBS. По их оценкам, с фундаментальной точки зрения, бумаги циклических компаний стоят на 10% дешевле защитных, что является рекордным значением с 2012 года. Кроме того, они отмечают, что наиболее привлекательно на поздних стадиях бычьего рынка выглядят высококачественные бумаги.

· По их словам, рынок учитывает в ценах 40-процентную вероятность рецессии в США в ближайший год, тогда как собственная оценка экономистов банка близка к нулю. Если рецессия не материализуется, то в ближайшие 12 месяцев S&P 500 вырастет на 8%, прогнозируют стратеги UBS.

· Стратеги Citi отмечают масштабное медвежье позиционирование инвесторов по рынку акций США и Европы. По их оценкам, в среднем эти короткие позиции находятся в плюсе на 6,5%, что может побудить медведей их закрыть и тем самым дать рынку временную передышку. Кроме того, банк отмечает, что отток капитала из биржевых фондов, ориентированных на S&P 500, продолжается, но быстро замедляется. При этом биржевые фонды, ориентированные на Nasdaq, фиксируют приток капитала, и это, по их мнению, указывает на то, что некоторые долгосрочные инвесторы покупают на спаде.

Доллар под давлением на фоне улучшения спроса на «риск»

· Доллар оставался под давлением против основных валют третий день подряд благодаря усилению спроса на рискованные активы. Стратеги Goldman Sachs отмечают, что доллар укрепляется в период ожидания рецессии и показывает смешанную динамику, когда она приходит (опрошенные Bloomberg экономисты оценивают вероятность глобальной рецессии в этом году в 30%). По оценкам Goldman Sachs, в настоящий момент доллар переоценен примерно на 18%.

· Если перспективы мировой экономики улучшатся, то доллар подешевеет, прогнозирует банк. Если же мировая экономика действительно погрузится в рецессию, то дальнейшая динамика доллара неочевидна.

· При этом одной из наиболее сильных валют в случае рецессии, по прогнозу Goldman, окажется иена, которая при таком сценарии может подорожать на 20%.