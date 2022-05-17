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«Фридом Финанс»: Подъем продолжится

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:
 
Неделя началась интенсивным ростом. Торговые объемы заметно увеличились по сравнению с предыдущими днями. Лидерами роста оказались префы Мечела (+4,12%) и Сургутнефтегаза (+4,05%). На отрицательной территории торговались акции Polymetal (-0,34%). Пара USD/RUB ушла ниже 65.

Смягчены валютные ограничения. Экспортеры получили послабления в части продажи валютной выручки. Впятеро увеличен лимит переводов физических лиц-резидентов на зарубежные счета. Коррекция ограничительных мер обусловлена продолжающимся укреплением рубля. Хотя Банк России не проводит валютного таргетирования, косвенно послабления нацелены на борьбу с резким ростом курса отечественной валюты. Мы полагаем, что к существенных перемен на валютном рынке не произойдет. Объем трансграничных операций физических лиц через платежные системы в марте составили $633 млн (-30% г/г), 2/3 приходится на страны СНГ (теоретически расчеты могут частично осуществляться в рублях). Средняя сумма перевода в районе $200. Банки не раскрывают объем переводов, судя по агрегированным данным платежного баланса за прошлый год, он составил менее $40 млрд в год. С учетом санкций и ограничений отток средств, вероятно, заметно сократился. Увеличение сумм для физлиц, на наш взгляд, не сможет уравновесить дисбаланс спроса и предложения, и в случае достижения курсом USD/RUB отметки 60 не исключены смягчения норм продажи выручки для экспортеров.

Ожидаем положительную динамику. Лидерами роста могут стать акции банков и компаний нефтегазового сектора. Ориентир для индекса Мосбиржи: 2350–2450 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: диапазон 63–65.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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