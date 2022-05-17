Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 мая: 3 695,1799 руб/1 г золота и 42,5100/1 г серебра ЦБ РФ с 17 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 695,1799 руб.

1 грамм серебра - 42,5100 руб.

1 грамм платины - 1 923,5200 руб.

1 грамм палладия - 3 940,8701 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 71,8200 р. (1,91%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5200 р. (1,21%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 49,1300 р. (2,49%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,1801 р. (0,51%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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