«Фридом Финанс»: В фокусе внимания — интервью Джерома Пауэлла

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торговую сессию 16 мая основные американские фондовые индексы завершили преимущественно в красной зоне. S&P 500 опустился на 0,39%, до 4008 пунктов, Nasdaq снизился на 1,2%, Dow Jones при этом прибавил 0,08%. Лучшую динамику продемонстрировал сектор энергетики (+2,62%). Хуже рынка выглядели производители циклических потребительских товаров (-2,12%).

JetBlue (JBLU: -6,1%) сделала предложение о покупке Spirit Airlines (SAVE: +13,5%) по цене $30 за акцию. Компания пояснила, что готова к приобретению по цене $33 при условии соблюдения необходимых мер. Юридическая команда Twitter (TWTR: -8,2%) заявила, что Илон Маск нарушил соглашение о неразглашении, раскрыв размер выборки для тестов на спам и аккаунты ботов. Это произошло после того, как сделка о приобретении соцсети была приостановлена в ожидании результатов тестирования на фейковые аккаунты. Rivian Automotive (RIVN: -6,9%) 16 мая подала судебный иск против Commercial Vehicle Group (CVGI: -2,4%) из-за повышения цен на сидения.

Сегодня запланировано интервью председателя ФРС Пауэлл Wall Street Journal, которое будет дано во время прямого эфира. Глава регулятора, по всей видимости, подтвердит приверженность ФРС борьбе с инфляцией, а также рекомендации по повышению ставки на 50 б.п. в течение следующих двух заседаний, ускоренный переход к нейтральной ставке и возможность применения ограничительных мер, если это будет оправдано. Рынку сейчас интересно мнение Пауэлла о влиянии (если таковое имеется) недавней распродажи рисковых активов на дальнейшие планы ФРС, поскольку до сих пор официальные представители регулятора не выражали никакого беспокойства по этому поводу. Более того, ряд чиновников уже высказались в пользу дальнейшего ужесточения финансовых условий. Другие ключевые темы, представляющие интерес для инвесторов, связаны с размером баланса ФРС и возможным достижением инфляцией пика.

Аналитики полагают, что спад широкого рынка акций может продолжиться. Однако, как отмечает WSJ, инвесторы не слишком активно выходят из долевых бумаг ввиду отсутствия надежного актива-убежища. В BofA отметили, что на каждые $100, которые были вложены в акции с начала 2021 года, было выведено только $4. В то время как на прошлой неделе отток капитала на мировых фондовых рынках наблюдался пятую неделю подряд, на американских площадках, напротив, отмечался небольшой приток, прервав четырехнедельное снижение.

Биржевые площадки АТР 17 мая демонстрировали позитивную динамику. Японский Nikkei вырос на 0,42%, китайский CSI 300 прибавил 1,25%, гонконгский Hang Seng поднялся на 3,27%. EuroStoxx 50 с открытия торгов растет на 1,61%. Фьючерсы на нефть марки Brent повышаются до $114 за баррель. Золото торгуется у отметки $1825 за тройскую унцию. По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3980–4070 пунктов.

Сегодня будет опубликовано несколько важных экономических релизов:

сезонно скорректированная динамика розничной торговли в апреле (прогноз: 0,9%, предыдущее значение: 0,75%); сезонно скорректированная динамика объема производства в промышленном секторе в апреле (прогноз: 0,4%, предыдущее значение: 0,9%); сезонно скорректированная динамика производственных и торговых запасов в марте (прогноз: 1,9%, предыдущее значение:1,5%); майский индекс рынка жилья на скорректированной основе от Американской ассоциации домостроителей (прогноз: 75, предыдущее значение: 77).

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на один пункт, до 35.

На прошлой неделе S&P 500 нашел поддержку вблизи уровня 3860 пунктов, после чего продемонстрировал активный отскок до зоны сопротивления 4000–4060 пунктов. Однако на торговой сессии 16 мая индекс показал незначительную нисходящую динамику. Следующее сопротивление для S&P 500 располагается на отметке 4150. RSI и MACD поддерживают возможность краткосрочного усиления позиций «быков». При этом среднесрочный тренд остается нисходящим, ближайшей поддержкой для S&P 500 служит уровень 3860 пунктов.

Сегодня Walmart (WMT) отчитается за первый квартал 2022 года. Консенсус FactSet закладывает выручку ретейлера на уровне $138,9 млрд (+0,4%) г/г, EPS — на отметке $1,48 (-13,4% г/г). Предыдущий отчет Walmart был позитивным по многим параметрам. Однако в аутсайдерах оказался сегмент электронной коммерции. Покупатели все чаще отдают предпочтение офлайн-шопингу, поэтому, скорее всего, тенденция к замедлению развития онлайн-продаж сохранится. Это предположение подтверждается уже вышедшим отчетом Amazon. Как и другие представители ретейла, Walmart, вероятно, вынужден повышать расходы на транспорт и заработную плату. Не исключено, что спрос от некоторых высокомаржинальных товаров, таких как мебель и одежда, сместился в сторону товаров первой необходимости. Инвесторы рассчитывали, что рентабельность Walmart в ближайшее время начнет возвращаться к максимумам 2013 года. Но на этот процесс может потребоваться больше времени, поскольку прибыль остается под давлением в связи с замедлением роста спроса и увеличением инвестиционных расходов.