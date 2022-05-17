«Фридом Финанс»: Российский рынок сохраняет позитивную динамику

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 17 мая индекс Мосбиржи вырос на 1,51%, до 2400,4 пункта, РТС поднялся на 1,39%, до 1190,43, индекс голубых фишек повысился на 1,36%. Позитивная динамика на отечественном рынке объясняется продолжающимися третью неделю подряд проволочками в принятии шестого пакета ограничительных мер ЕС против РФ.

В лидеры роста вышли ФСК ЕЭС (+4,88%), Globaltrans (+4,25%) и Россети (+4,06%).

На отрицательной территории торгуются акции Headhunter (-0,98%) и Русгидро (-0,10%).

Котировки Globaltrans позитивно отреагировали на решение совета директоров провести обратный выкуп акций в объеме до 10% от уставного капитала компании. Акции логистических компаний не слишком популярны у покупателей с связи с высокой неопределенностью в период переориентации внешнеторговых отношений РФ, так как из-за этого могут временно упасть финансовые показатели отрасли. Однако благодаря buy back вполне возможны спекулятивные покупки.

Акции Россетей растут на фоне отказа от моратория на банкротство, который позволяет компании выплачивать дивиденды. Исторически дисконт стоимости Россетей к стоимости ее «дочек» составлял 30–50%, а сейчас достиг 95%, поэтому, чтобы соответствовать рыночной стоимости дочерних компаний, бумаги Россетей должны подорожать еще на 50–70%.

Brent дорожает на 0,81%, до $115,19 за баррель, в ожидании увеличения дефицита нефтепродуктов из-за возможного эмбарго на поставки в ЕС российской нефти. Сегодня вечером выйдут еженедельные данные API о динамике запасов углеводородного сырья и нефтепродуктов в США. Снижение показателей будет способствовать повышению цены Brent до $120-122 за баррель.

Пара USD/RUB в моменте укреплялась на 0,26%, до 63,56, EUR/RUB прибавила 4,52%, до 67,72. Власти ослабляют валютный контроль, разрешив резидентам-физлицам переводить одновременно до $50 тыс. на зарубежные счета. Эта мера, как и пересмотренные накануне нормативы продажи валютной выручки экспортеров, направлена на замедление роста курса рубля. В случае отмены правила, предусматривающего продажу 80% экспортной валютной выручки, которое уже анонсировала глава ЦБ, или принятия других подобных мер возможно развитие девальвации рубля. Пока же его ослабление носит скорее спекулятивный характер. Наши ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB до конца текущей сессии: 60–66 и 65,3–69,5 соответственно.

Прогнозы для индексов Мосбиржи и РТС на закрытие: диапазоны 2300–2500 и 1130–1290 пунктов.