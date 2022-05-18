«Фридом Финанс»: Оптимизм не покидает фондовый рынок

Аналитики «Фридом Финанс»:

Во вторник, 17 мая, на российском фондовом рынке вновь преобладали «бычьи» настроения: рублевый индекс Мосбиржи к последнему часу торгов вырос на 2,05%, а номинированный в долларах США РТС прибавил 1,84%.

Еврокомиссия разрешила импортерам российского газа открывать счета в Газпромбанке, уточнив, что будет считать обязательства по оплате поставок исполненными после перечисления платежей на эти счета в долларах или евро. Это создало позитивный фон для котировок российских акций.

В лидерах роста сегодня были депозитарные расписки транспортной компании Globaltrans (+7,25%). Мы связываем их восходящую динамику этих бумаг с фундаментальной недооцененностью на фоне сильных операционных результатов эмитента. Также значительно лучше рынка торговались акции небольшой энергокомпании Дагэнергосбыт (+7%) и префы Сургутнефтегаза (+6,7%), которые поддержали ожидания рекомендаций совета директоров в отношении дивиденда за 2021 год. В числе аутсайдеров отметим депозитарные расписки HeadHunter (-2,4%), а также акции производителей минеральных удобрений Фосагро (-1,6%) и Акрона (-1,3%).

Североморская нефть в течение дня подорожала на 0,63%, до $114,96 за баррель. Спред стоимости эталонных марок Brent и WTI на сегодня меньше доллара, что сигнализирует о повышенном спросе на нефть.

Доллар США к вечеру вторника укрепился к рублю до 63,53, евро — до 66,97. Ориентир на сессию 18 мая для пар USD/RUB и EUR/RUB: 63–66 и 66–69 соответственно.

Прогнозируем динамику индекса Мосбиржи на завтрашних торгах в коридоре 2350–2500 пунктов.