«Открытие»: Глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил решимость регулятора обуздать инфляцию

Сыроваткин Олег, «Открытие Research», ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Ожидания на старт дня

· Утром среды азиатские фондовые индексы показывали смешанную динамику, прибавляя в Японии и снижаясь в Китае/Гонконге. Фьючерсы на S&P 500 умеренно снижались, а нефть также умеренно дорожала.

· Доходность 10-летних гособлигаций США оставалась неподалеку от 3% после комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что регулятор готов поднять ставки выше нейтрального уровня для обуздания инфляции. На сегодняшний день это одно из самых жестких заявлений Пауэлла.

США могут лишить Россию возможности обслуживать суверенный долларовый долг после 25 мая

Срок действия временной «лицензии» на обслуживание суверенного долларового долга РФ истекает 25 мая, и США, скорее всего, не станут его продлевать, сообщило вчера вечером агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По информации агентства, некоторые представители Минфина США выступали за то, чтобы предоставить возможность России и дальше обслуживать госдолг, но администрация Байдена решила иначе.

Впрочем, один источник Bloomberg говорит, что окончательное решение еще не принято.

По данным агентства, следующий платеж РФ по валютным облигациям 2026 и 2036 годов намечен на 27 мая. По первым из них (номинированы в долларах) выплаты также возможны в евро, швейцарских франках или британских фунтах. Долларовые выплаты можно произвести на счета, открытые в Швейцарии, Великобритании или ЕС, отмечает агентство. Вторые облигации номинированы в евро, но выплата по ним возможна и в рублях.

Однако даже эти оговорки вряд ли позволят американским инвесторам получить причитающиеся им платежи, если срок действия «лицензии» не будет продлен, заключает Bloomberg.

Ниже представлен график предстоящих выплат по валютному госдолгу РФ (данные Bloomberg)

Глава ФРС Джером Пауэлл ужесточает риторику

«Нам надо увидеть отчетливое и убедительное снижение инфляции, и мы будем двигаться в этом направлении до тех пор, пока этого не увидим», — сообщил господин Пауэлл вчера вечером, выступая на мероприятии, организованном Wall Street Journal. — «Если для этого потребуется (поднять ставки) выше…нейтрального уровня, мы не станет сомневаться».

В то же время глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс сообщил, что ФРС может понизить шаг повышения ставок до 0,25% позже в этом году. Кроме того, он полагает, что к декабрю регулятор откажется от шага в 0,50%.

API: запасы нефти и нефтепродуктов в США заметно снизились на неделе до 13 мая

Из опубликованных сегодня ночью данных Американского института нефти (API) следует, запасы сырой нефти в США снизились на неделе до 13 мая на 2,445 млн баррелей, что превысило ожидания аналитиков на уровне 1,533 млн баррелей.

Запасы бензина снизились на 5,102 млн баррелей, запасы дистиллятов выросли на 1,075 млн баррелей, а запасы сырой нефти в Кушинге снизились на 3,071 млн баррелей.

Индекс МосБиржи во вторник закрылся на максимальном в мае уровне

Российские акции завершили уверенным ростом торги вторника, 17 мая. Торговый объем по индексу МосБиржи составил 35,2 млрд рублей. Это максимум мая на данный момент. Рублевый индекс поднимался выше 2400 пунктов на утренних торгах, но днем не удержался выше указанного важного сопротивления и сполз ниже. Затем мы наблюдали вечерний рывок, и тот уже достиг цели.

Индекс МосБиржи закрылся на максимальном уровне с 29 апреля. Меж тем долларовый индекс РТС закрылся выше 1200 пунктов впервые с 22 февраля, и теперь он формально полностью отыграл потери, которые возникли с момента начала спецоперации на территории Украины.

На 19:00 мск:

· Индекс МосБиржи — 2 424,10 п. (+2,5%)

· Индекс РТС — 1 200,81 п. (+2,3%)

В плюсе закрылись 9 из 10 отраслевых индексов. Лидерами роста стали сектора транспорта (+3,95%), финансов (+3,56%) и IT (+3,40%). Сектор химии и нефтехимии оказался главным аутсайдером (-0,32%). Из 43 акций индекса МосБиржи 36 подорожали и 6 подешевели по итогам вторника.

Рубль подешевел во вторник

Рубль во вторник слабел к доллару (подешевел на 20 копеек), евро (126 копеек) и китайскому юаню (11 копеек). Более выраженно слабел к евро, поскольку на внешнем рынке именно европейская валюта активно прибавляла в цене на фоне позитивной динамики европейских и американских фондовых площадок.

Рубль попытался ухватиться за объявленное накануне вечером смягчение мер валютного контроля, а также воспользовался слабостью доллара на внешнем рынке. ЦБ 16 мая увеличил лимиты на переводы денег за рубеж для физлиц, разрешил работающим в России нерезидентам переводить суммы в размере зарплаты. Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более $5 тысяч (или эквивалент в другой валюте).

На наш взгляд, повышение лимитов на переводы средств за рубеж для физических лиц с $10 тыс. до $50 тыс. не выглядит внушительно, при условии, что грубые подсчеты указывают, что импорт в апреле мог сократиться в базисе год к году не менее чем на 70%. Приток валюты в апреле был весьма значительным. Об этом позволяет судить комментарий к оценке состояния платежного баланса РФ в апреле 2022 года, который также был опубликован в понедельник. Платежный баланс в текущем году может составить рекордные $145 млрд, сообщила 29 апреля Банка России Эльвира Набиуллина. Однако с учетом наблюдаемой тенденции этот прогноз выглядит весьма консервативно. Май вполне может продолжать демонстрировать апрельскую тенденцию с учетом высоких мировых цен на основные статьи российского экспорта и сохраняющегося коллапса импорта, который оживить быстро не получится.

Мы приходим к выводу, что без реализации инициатив снижения доли обязательной продажи экспортной выручки укрепление курса рубля остановить пока не представляется возможным. Соответственно, мы не будем удивлены, если в ближайшей перспективе курс протестирует на прочность уровень 60 рублей за доллар. Переход курса в диапазон 55–60 рублей за доллар также выглядит вполне вероятным событием.

На 19:00 мск:

· EUR/USD — 1,0540 (+1%)

· USD/RUB (Мосбиржа) — 63,60 (+0,3%)

· EUR/RUB (Мосбиржа) — 67,0575 (+1,9%)

Рынок акций США возобновил начатый в пятницу рост

По итогам торгов во вторник S&P 500 вырос на 2,02% до 4 088,85 п., отскочив с достигнутых в прошлый четверг годовых минимумов уже на 230 пунктов.

9 из 10 секторов индекса закрылись в плюсе. В лидерах роста оказались технологические компании (+2,91%), производители материалов (+2,86%) и финансы (+2,69%). Единственный сектор, показавший снижение — производство товаров первой необходимости (-1,15%).

В США почти закончился квартальный сезон корпоративной отчетности, результаты которого выглядят весьма неплохими. В результате недавнего снижения рынка акций США форвардный мультипликатор индекса S&P 500 опустился в область 17-18х, что уже практически соответствует исторической норме.

Жесткая позиция ФРС и перспективы быстрого и масштабного повышения ставок остаются негативными факторами для рынка акций США, однако если эти меры помогут обуздать инфляцию, то и перспективы фондового рынка должны улучшиться.