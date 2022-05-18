«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность МТС

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала положительная динамика. Лидерами роста на ожиданиях дивидендов стали акции Газпрома (+6,37%), Татнефти (+5,51%) и префы Сургутнефтегаза (+6,56%). Скорректировались бумаги Акрона (-1,66%) и Фосагро (-1,05%). Пара USD/RUB торговалась около отметки 63.

TCS (+2,77%) отчитается за первый квартал по МСФО. Прогнозы финансовых результатов отсутствуют. 35% акций, ранее контролируемые основателем банка, проданы холдингу Интеррос. Капитализация эмитента достигла двухлетних минимумов: с ноября падение составило около 75%. Банк остановил разработку новых сервисов, но изучает возможности работы на других рынках. Геополитические риски не повлияют на бизнес внутри РФ.

МТС (+4,33%) представит квартальные результаты по МСФО. Выручка прогнозируется на уровне 135 млрд руб. Согласно консенсусу, по итогам года рост продаж составит около 5%. Ожидания на полный 2022 год по выручке, OIBDA и прибыли: 560 млрд, 240 млрд и 68 млрд руб. (34 руб. на акцию). Дивиденд в зоне неопределенности и, на наш взгляд, подвержен риску на горизонте полугода. Позитивное влияние на показатели компании окажут послабления требований к хранению данных и рост тарифов.

Ожидаем положительную динамику. Лидерами роста могут стать акции банков и компаний нефтегазового сектора. Ориентир для индекса Мосбиржи: 2350–2450 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: диапазон 63–65.