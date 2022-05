«Фридом Финанс»: Борьба с инфляцией продолжается

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 17 мая основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 2,02%, до 4088 пунктов, Dow Jones прибавил 1,34%, Nasdaq вырос на 2,76%. Хуже рынка выглядели производители потребительских товаров (-1,15%). В лидеры роста вышли технологические компании (+2,91%), сырьевой (+2,86%) и финансовый (+2,69%) сектора.

Plug Power Inc (PLUG: +14,00%) получила заказ на поставку электролизной установки для производства зеленого водорода мощностью до 100 тыс. тонн в год. Coinbase Global Inc (COIN: +13,45%) отложила свои планы по утроению численности рабочего персонала в 2022 году. Caterpillar Inc (CAT: +2,85%) объявила, что совет директоров утвердил новую программу обратного выкупа акций объемом $15 млрд.

Накануне S&P 500 почти на 4% превысил минимум закрытия с начала года, который был установлен в прошлый четверг. Одним из факторов поддержки восходящего тренда стали ожидания, связанные со снятием локдауна в Китае. Шанхай три дня подряд не сообщал о новых случаях заражения COVID-19 за пределами карантинных зон. Это дает основания рассчитывать на восстановление объемов производства крупнейших компаний к уровням начала года. Гонконг планирует на этой неделе смягчить карантинные ограничения. Япония намерена до конца мая открыть въезд неболь шим группам туристов.

Еще одним важным информационным событием вчерашнего дня стало интервью главы ФРС Джерома Пауэлла Wall Street Journal. Председатель регулятора в беседе с журналистами подтвердил намерение в случае необходимости активнее повышать процентные ставки, чтобы стимулировать более заметное замедление инфляции. В то же время Пауэлл отметил, что, если инфляция действительно снизится, ужесточение денежно-кредитной политики будет более умеренным. Также были подтверждены планы поднять ставку на 50 б.п. на следующих двух заседаниях FOMC. При этом глава Федрез ерва подчеркнул, что ее повышение на 75 б.п. пока не обсуждается.

Доходность 10-летних трежерис со вчерашних торгов выросла на 9 б.п., до 2,97%, у двухлетних бумаг доходность повысилась на 10 б.п., 2,68%, у 30-летних достигла 3,16%.

Торги 18 мая на площадках Юго-Восточной Азии завершились преимущественно в зеленой зоне. Японский Nikkei 225 вырос на 0,94%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,17%, лишь китайский CSI 300 снизился на 0,35%. EuroStoxx 50 с открытия теряет символические 0,08%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $111,93 за баррель. Золото торгуется по $1818,20 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4070–4120 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные о количестве выданных разрешений на строительство в США за апрель (консенсус: 1 812 млн после 1 870 млн за март).

Индекс настроений рынка от Freedom Finance вырос на 1 пункт, до 36.

S&P 500 остается выше уровня поддержки 3860 пунктов. Индикатор RSI по-прежнему близок к зоне перепроданности, а MACD, возможно, дает сигнал к началу восходящей динамики. Данные факторы могут означать продолжение роста в предстоящую торговую сессию.