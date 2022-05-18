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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 мая: 3 696,7100 руб/1 г золота и 43,2500/1 г серебра

ЦБ РФ с 18 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 696,7100 руб.
  • 1 грамм серебра - 43,2500 руб.
  • 1 грамм платины - 1 930,5800 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 024,6101 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5301 р. (0,04%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7400 р. (1,74%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,0600 р. (0,37%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 83,7399 р. (2,12%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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