«Фридом Финанс»: Лидеры роста – МТС, АФК Система и Ozon

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 12:00 мск 18 мая индекс Мосбиржи вырос на 2,09%, до 2474,75 пункта. РТС поднялся на 2,28%, до 1228,13 пункта, индекс голубых фишек увеличился на 1,93%. В лидеры роста вышли МТС (+15,08%), АФК Система (+10,40%) и Ozon (+8,07%). В аутсайдерах оказались акции HeadHunter (-0,26%), ФСК ЕЭС (-0,26%) и Русгидро (-0,13%).

Котировки МТС растут на новости о том, что совет директоров принял решение о выплате годовых дивидендов в размере 33,85 руб. на акцию (что соответствует доходности 13,43% к текущим ценовым уровням). Сегодня компания выпустит квартальный отчет по МСФО. Ожидается рост продаж на 5%, выручка прогнозируется в размере 135 млрд руб.

Бумаги АФК Система дорожают по той же причине. Доля корпорации в капитале МТС составляет 49,94%, то есть АФК получит выплату в размере 23,35 млрд руб. Кроме того, Система ожидает поступлений от Сегежи, которая принадлежит корпорации на 62,2%. Таким образом, совокупные дивиденды АФК составят 33,5 млрд руб. (25,37% капитализации), что позволит компании наращивать программу инвестиций и развивать новые проекты на фоне сокращения долговой нагрузки.

Котировки Brent повышаются на 1,17%, до $113,24 за баррель. Вчера нефтяные цены поднялись до $115,69 за бочку впервые с 28 марта, но скорректировались после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, который не исключил сценария более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией. Кроме того, давление на котировки черного золота оказала новость о некоторых смягчениях ограничительных мер со стороны США для Венесуэлы: теперь американская компания Chevron сможет возобновить добычу в этой стране. Однако затем вышли данные о недельных запасах сырой нефти в США от API, и цены на сырье продолжили рост, поскольку резервы снизились на 2,445 млн баррелей (МБ) вопреки ожиданиям аналитиков, которые ожидали расширения запасов на 1,533 МБ. Таким образом, в настоящий момент рыночные факторы оказывают более значительное влияние на котировки нефти, чем фундаментальные ожидания. Сегодня в центре внимания инвесторов и трейдеров будет публикация недельных запасов сырой нефти в США от EIA. Консенсус-прогноз предполагает увеличение резервов на 1,383 МБ. Однако, если данные в целом будут соответствовать отчету от API, котировки Brent получат новый импульс к росту и могут вновь повыситься до $115 за бочку.

Пара USD/RUB в моменте снижается на 0,24%, до 63,44. EUR/RUB укрепляется на 0,76%, до 66,81. По нашему мнению, курс доллара до конца текущей сессии останется в диапазоне 60,00–66,00 руб., а курс евро — в рамках 65,30–69,50 руб.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2450–2550 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1200–1290 пунктов.