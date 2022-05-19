«Фридом Финанс»: Акции МТС лидировали в росте в среду

Аналитики «Фридом Финанс»:

В среду, 18 мая, индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 1,25%, а валютный РТС прибавил 1,8%.

Новостью дня стала рекомендация совета директоров МТС распределить почти 67 млрд руб. в виде дивидендов за 2021 год (33,85 руб. на акцию, что соответствует дивдоходности 14%). Компания сообщила об этом с утра, и уже на открытии торгов котировки МТС поднялись сразу на 18%. Хотя в течение дня инвесторы фиксировали прибыль в этих бумагах, они до вечера оставались лидерами роста, прибавив к концу сессии 12,3%.

Также лучше рынка сегодня выглядели бумаги Газпром нефти (+8,7%) и акционера МТС АФК «Система» (+8,6%). В аутсайдерах на растущем рынке оказались акции группы «Черкизово» (-2,54%), «обычка» Мечела (-2,47%) и корректирующиеся с начала недели бумаги Акрона (-1,84%).

Котировки Brent провели торги среды в красной зоне, снизившись к вечеру на 1,24%, до $110,59 за баррель. Возможно, это обусловлено планами Еврокомиссии к 2027 году полностью отказаться ото всех российских энергоресурсов, заменив их возобновляемыми источниками энергии. Однако, как сообщило Минэнерго США, коммерческие недельные запасы нефти в среду упали на 3,4 млн баррелей (МБ), вопреки прогнозируемому аналитиками расширению резервов на 2 МБ. Впрочем, нефтяной рынок практически не отреагировал на эту новость.

Российский рубль к вечеру среды возобновил укрепление. Пары USD/RUB и EUR/RUB ближе к концу сессии скорректировались до 63,25 и 66,39 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на завтрашние торги: коридор 2350–2500 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: диапазоны 63–66 и 66–69 соответственно.