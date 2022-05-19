Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 мая: 3 729,6399 руб/1 г золота и 44,5100/1 г серебра ЦБ РФ с 19 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 729,6399 руб.

1 грамм серебра - 44,5100 руб.

1 грамм платины - 1 955,7600 руб.

1 грамм палладия - 4 248,7202 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 32,9300 р. (0,89%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2600 р. (2,91%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 25,1800 р. (1,30%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 224,1099 р. (5,57%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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