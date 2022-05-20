«Фридом Финанс»: Ретейлеры устроили распродажу

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 18 мая американские фондовые площадки завершили на отрицательной территории. S&P 500 опустился на 4,04%, до 3924 пунктов, Nasdaq потерял 4,73%, Dow Jones скорректировался на 3,57%. Все сектора, входящие в индекс широкого рынка, закрылись в минусе. Наибольшее падение продемонстрировали отрасли дискреционных (-6,60%) и нециклических потребительских товаров (-6,38%). Меньшее давление испытали поставщики коммунальных услуг (-1,03%).

Chevron (CVX: -2,64%) запускает проект по улавливанию и хранению углерода с целью снижения углеродоемкости при добыче полезных ископаемых в Калифорнии. Cisco (CSCO: -4,43%) отчиталась с выручкой хуже прогнозов и продемонстрировала замедление роста продаж под влиянием неблагоприятной геополитической ситуации и антиковидных ограничений в Китае. Менеджмент пересмотрел прогноз повышения выручки с 4,5% до 2–3%. Target Corp. (TGT: -24,93%) сгенерировала за квартал выручку выше консенсуса, однако прибыль ретейлера сократилась вдвое из-за высоких расходов на топливо и фрахт. Менеджмент подтвердил прогноз продаж на текущий финансовый год, но снизил ориентир по операционной прибыли.

Накануне Dow Jones и S&P 500 продемонстрировали самое глубокое падение с июня 2020 года. Динамику рынка определил главным образом обвал акций крупнейших торговых сетей Walmart (WMT) и Target Corp. (TGT). В квартальных отчетах обоих ретейлеров отражено давление на прибыльность возросших в условиях высокой инфляции логистических затрат и расходов на оплату труда. В то же время динамика объемов продаж сигнализирует об устойчивости потребительских расходов. По данным Министерства торговли США, в апреле розничные продажи выросли на 0,9% м/м без корректировки на инфляцию на уровне 0,3% м/м, что указывает на устойчивые реальные темпы. Продажи контрольной группы товаров без учета волатильных компонентов увеличились на 1,0% м/м, превзойдя ожидания. При этом оценка роста общих продаж за март повышен с 0,5% до 1,4% м/м. В то же время ввиду ценового давления структура расходов домохозяйств постепенно трансформируется. Предпочтение все чаще отдается не покупке товаров длительного пользования и дискреционных категорий, обеспечивающих более высокую маржинальность для ретейлеров, а продукции для повседневного потребления. Кроме того, в преддверии сезона отпусков развивается тенденция к усилению спроса на услуги, в частности в сфере отдыха и развлечений.



Согласно оценке FactSet, в результате недавней распродажи, S&P 500 торгуется с форвардным мультипликатором «цена к прибыли» (P/E) 16,6, и это минимум после коррекции 2020 года, вызванной фактором пандемии.

Биржевые площадки АТР завершили торги 19 мая преимущественно в минусе. Японский Nikkei скорректировался на 1,89%, гонконгский Hang Seng опустился на 2,54%, китайский CSI 300 прибавил 0,19%. EuroStoxx 50 с открытия основной сессии теряет 2,37%. Цена фьючерса на нефть марки Brent опустилась до $107,7 за баррель. Золото торгуется у отметки $1824 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3870–3930 пунктов.

Сегодня будут представлены данные по продажам на вторичном рынке недвижимости в США за апрель (прогноз: 5,6 млн против 5,77 млн в марте). Также будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за май (прогноз: 17,0 пунктов после 17,6 в апреле).

Индекс настроений от Freedom Finance опустился на 4 пункта, до 32.

S&P 500 не смог продолжить отскок, и его рост за последние пять торговых сессий был нивелирован накануне. RSI по-прежнему близок к зоне перепроданности, MACD указывает на очередное усиление позиций «медведей». В случае если индексу широкого рынка удастся удержаться выше поддержки на уровне 3860 пунктов, на графике может сформироваться паттерн «двойного дна», что создаст условия для возобновления локального роста.