«Фридом Финанс»: Корпоративные новости предотвратили обвал

Аналитики «Фридом Финанс»:

В четверг, 19 мая, российский фондовый рынок под воздействием противоречивого информационного фона демонстрировал разнонаправленные движения: рублевый индекс Мосбиржи к последнему часу торгов опустился на 0,5%, долларовый РТС поднялся на 2,03%.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о высокой вероятности того, что временная лицензия на совершение российским Минфином операций в долларах для выплаты купонов по евробондам не будет продлена. После этого участники рынка вновь начали оценивать риск дефолта России и продажи отечественных акций активизировались. В то же время оптимистичные корпоративные новости, в том числе сообщения о выплатах дивидендов, сдерживают «медведей».

В лидеры роста на новости о том, что акционеры на годовом общем собрании утвердили программу обратного выкупа в объеме 10% уставного капитала, вышли акции QIWI (+6,14%). После объявления о параметрах дивиденда за 2021 год на уровне 4,73 руб. за преф привилегированные акции Сургутнефтегаза прибавили в цене 5%. Бумаги Совкомфлота торговались лучше рынка на сообщении о распродаже старых судов, благодаря которой компании удалось сократить задолженность. Аутсайдерами под влиянием публикации достаточно слабых операционных результатов за первый квартал стали депозитарные расписки холдинга TCS (-6,62%). Также в списке отстающих оказались ГК ПИК (-4%) и холдинг EMC (-3,94%).

Цена нефти Brent скорректировалась на 0,33% до $108,75 за баррель.

Российский рубль проигнорировал негативные новости. Пара USD/RUB снизилась на 1,4 руб., до 62,03. Пара EUR/RUB потеряла в стоимости 2,5 руб. откатившись к уровням 2017 года, когда она торговалась в районе 64,24. Наш ориентир по этим инструментам на сессию 20 мая: 62–65 и 64–68 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на торги этой пятницы: диапазон 2350–2500 пунктов.