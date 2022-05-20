Комментарии

«Фридом Финанс»: Корпоративные новости предотвратили обвал

Аналитики «Фридом Финанс»:

В четверг, 19 мая, российский фондовый рынок под воздействием противоречивого информационного фона демонстрировал разнонаправленные движения: рублевый индекс Мосбиржи к последнему часу торгов опустился на 0,5%, долларовый РТС поднялся на 2,03%. 

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о высокой вероятности того, что временная лицензия на совершение российским Минфином операций в долларах для выплаты купонов по евробондам не будет продлена. После этого участники рынка вновь начали оценивать риск дефолта России и продажи отечественных акций активизировались. В то же время оптимистичные корпоративные новости, в том числе сообщения о выплатах дивидендов, сдерживают «медведей». 

В лидеры роста на новости о том, что акционеры на годовом общем собрании утвердили программу обратного выкупа в объеме 10% уставного капитала, вышли акции QIWI (+6,14%). После объявления о параметрах дивиденда за 2021 год на уровне 4,73 руб. за преф привилегированные акции Сургутнефтегаза прибавили в цене 5%. Бумаги Совкомфлота торговались лучше рынка на сообщении о распродаже старых судов, благодаря которой компании удалось сократить задолженность. Аутсайдерами под влиянием публикации достаточно слабых операционных результатов за первый квартал стали депозитарные расписки холдинга TCS (-6,62%). Также в списке отстающих оказались ГК ПИК (-4%) и холдинг EMC (-3,94%).  

Цена нефти Brent скорректировалась на 0,33% до $108,75 за баррель.  

Российский рубль проигнорировал негативные новости. Пара USD/RUB снизилась на 1,4 руб., до 62,03. Пара EUR/RUB потеряла в стоимости 2,5 руб. откатившись к уровням 2017 года, когда она торговалась в районе 64,24. Наш ориентир по этим инструментам на сессию 20 мая: 62–65 и 64–68 соответственно. 

Прогноз для индекса Мосбиржи на торги этой пятницы: диапазон 2350–2500 пунктов. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Иркутские застройщики жалуются на банкиров, которые тянут с решениями о выдаче льготного проектного финансирования
«Норникель» развернулся на восток
Российские лесопромышленники ищут пути экспорта через Белоруссию и Турцию
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги