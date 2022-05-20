«Фридом Финанс»: Экспортеры давят на валютный курс

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг стали префы Сургутнефтегаза (SNGSP 34,99, +5,08%), поводом стало решение о выплате дивидендов. В аутсайдерах оказались акции TCS (TCSG 2 236,5, -6,39%). Пара USD/RUB опустилась ниже 62.

Евро повлиял на доллар. На бирже зафиксирован значительный оборот в паре EUR/RUB, по всей видимости, вызванный продажей экспортной выручки. На этом фоне произошло резкое проседание евро к рублю, что, в свою очередь, спровоцировало и снижение пары USD/RUB. В прошлом, наоборот, курс евро к российской нацвалюте определялся исходя из динамики пары USD/RUB. Вероятно, в будущем ситуация будет повторяться, причем по мере открытия банковских счетов покупателями газа укрепление рубля усилится. Это может привести даже к краткосрочному снижению пары USD/RUB под отметку 60. Давление со стороны евро, на наш взгляд, будет носить периодический характер, а падение пары EUR/RUB на фоне реализации значительной экспортной выручки будет сменяться отскоком. В среднесрочном плане можно ожидать ослабления рубля по мере сокращения продажи валюты экспортерами на фоне санкций и регуляторных послаблений.

Ожидаем смешанную динамику. Внешние площадки не дают четких сигналов. Ориентир для индекса Мосбиржи: 2400–2450 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: диапазон 62–63.