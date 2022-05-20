«Открытие»: На Московской бирже продавали евро

Сыроваткин Олег, «Открытие Research», ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Ожидания на старт дня

· Внешний фон выглядит позитивным: азиатские фондовые индексы растут вместе с фьючерсами на S&P 500, нефть незначительно дешевеет, а доходность 10-летних гособлигаций США колеблется в области 2,84%

· Прайм-рейт по 5-летним кредитам в Китае была снижена с 4,60% до 4,45%, что является рекордно большим изменением бенчмарка за всю историю ведения статистики с 2019 года. Большинство опрошенных Bloomberg экономистов ждали снижения на 10 б.п.

Банки Китая снизили ставку по долгосрочным кредитам

Прайм-рейт по 5-летним кредитам была снижена с 4,60% до 4,45%, что является рекордно большим изменением бенчмарка за всю историю ведения статистики с 2019 года. Большинство опрошенных Bloomberg экономистов ждали снижения на 10 б.п.

Эта мера призвана повысить спрос на ипотечные кредиты в условиях кризиса на рынке жилья страны (дефолты девелоперов и снижение цен). Данная ставка будет немедленно применена к новым ипотечным кредитам, пишет Bloomberg.

В Шанхае растет число новых случае заболевания Covid-19

Число новых случаев заболевания Covid-19 в Шанхае выросло в четверг до 858 с 719 в среду. При этом новые случаи были выявлены за пределами карантинной зоны.

Власти города считают необходимым возобновить работу финансовых институтов, однако в офисе должно находиться не больше 40% их персонала, пишет Shanghai Securities News. В Шанхае базируются свыше 1600 банков и компаний по управлению активами, а также четверть всех китайских экспатов.

Число новых случае заболевания Covid-19 во всем Китае выросло в четверг до 1115 с 1016 в среду.

Представители ФРС сохраняют жесткую риторику

Глава ФРБ Канзаса Эстер Джордж отметила, что «жесткая неделя на рынке акций» не выглядит удивительной, учитывая ястребиную позицию ФРС. По ее словам, пока сложно сказать, как высоко регулятору придется поднять ставки, но сама Джордж сохраняет мнение о необходимости сохранения шага в 0,50%.

Она также отметила, что инфляция остается «слишком высокой», поэтому следует ожидать ухудшения финансовых условий.

Нефть остается в довольно узком диапазоне

Котировки нефти остаются в довольно узком диапазоне, тем не менее смесь WTI может закрыть ростом четвертую неделю подряд, что стало бы наиболее продолжительным аптрендом с середины февраля. Цены на энергоносители в США, где стоимость бензина и дизеля достигла рекордных значений, указывают на то, что на рынке сохраняется дефицит.

Начало самого активного автомобильного сезона в США и снятие локдаунов в Китае могут привести к усилению дефицита топлива.

Кривая фьючерсов на нефть WTI остается в состоянии бэквордации, что указывает на сильный текущий спрос. В настоящий момент спред между ближайшими фьючерсами составляет около $2,35, тогда как неделю назад этот показатель составлял $1,80.

Укрепление рубля мешает рынку акций РФ продолжить рост

Индекс Мосбиржи закрыл торговую сессию четверга умеренным снижением, тогда как индекс РТС заметно подрос, что стало следствием снижения курса доллара к рублю. Объем торгов по индексу МосБиржи составил 23,1 млрд рублей — заметно ниже, нежели в предыдущий день (42,2 млрд руб.), когда индекс попытался атаковать психологически важное сопротивление 2500 п.

8 из 10 отраслевых индексов закрыли день снижением: подросли только сектора химии и нефтехимии (+1,08%), а также нефти и газа (+0,23%). В аутсайдерах оказались строители (-3,24%), финансы (-1,29%) и транспорт (-1,18%).

Из 43 акций индекса МосБиржи 13 подорожали и 30 подешевели.

В последние два дня бычий моментум на рынке акций РФ несколько ослаб, что является нормальной ситуацией после заметного роста. Индекс Мосбиржи консолидируется ниже 2500 п., и его динамика выглядит абсолютно здоровой, особенно на фоне заметного укрепления рубля. Для возобновления роста может потребоваться новый драйвер, например, в виде улучшения дивидендных перспектив.

На Московской бирже продавали евро

В четверг динамика валютных курсов на Московской бирже заметно оторвалась от внешних площадок. В частности, разрыв между курсом евро к доллару расчетами «завтра» и котировками пары на международном валютном рынке Forex достигал двух фигур, что было обусловлено активными продажами евро против рубля. Обычно арбитража внутри одной площадки не бывает, поэтому и на Мосбирже кросс-курс евро к доллару формировался строго через котировки евро/рубля и доллар/рубля.

Объем торгов в паре евро/рубль превысил объем торгов в паре доллар/рубль (обе расчетами «завтра»), и это, учитывая вышесказанное, а также укрепление российской валюты, говорит о масштабных продажах евро.

В четверг Александр Новак сообщил о том, что около половины из 54 иностранных компаний, которые закупают газ у «Газпрома», открыли счета в Газпромбанке. Это позволяет предположить, что вчерашняя необычная динамика валютных курсов на Мосбирже могла быть связана с продажей евро, полученных в качестве платежей за поставки российского газ.

S&P 500 может отскочить

В среду S&P 500 показал рекордное дневное снижение с июня 2020 года (-4,04%), и в четверг медвежий тренд продолжился (-0,58%). Однако эта динамика скорее внушает некоторый оптимизм, так как индексу удалось удержаться в области недавно достигнутых годовых минимумов.

На дневном графике сформировалась разворотная свеча «волчок», которая вкупе с перепроданностью и агрессивными медвежьими настроениями, которые царят на рынке, создает предпосылки для отскока. Однако это — лишь краткосрочная перспектива, и масштабное возобновление роста рынка акций США совсем не так очевидно.

Недавняя отчетность крупных американских ритейлеров, вроде Walmart и Target, поставила под сомнение гипотезу о том, что корпорации смогут переложить инфляционное давление на плечи потребителей и продолжат показывать сильные финансовые результаты. Реальность такова, что инфляция снижает маржинальность бизнеса и негативно влияет на потребительские расходы.

В подобных обстоятельствах инвесторам, возможно, следует сфокусироваться на компаниях с наиболее предсказуемой выручкой и сильной ценовой властью, т. е. на лидерах своих отраслей.

Стоит отметить, что повышенная волатильность на одном месте, которую мы фиксируем в последние 10 дней, часто наблюдается в разворотных точках рынка, поэтому S&P 500 сохраняет шансы на возобновление отскока из области годовых минимумов, учитывая перепроданность и царящие на рынке агрессивные медвежьи настроения (например, это видно из данных Bank of America по позиционированию инвесторов).

Однако S&P 500 пока явно не может набрать бычьего моментума после самого затяжного с 2011 года шестинедельного снижения. Предыдущие эпизоды «медвежьего ралли», которые имели место в конце января/начале февраля и во второй половине марта, развивались гораздо более динамично, и нынешнее довольно вялое поведение рынка внушает опасения относительно рисков довольно скорого прихода новой волны продаж.