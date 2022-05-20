«Фридом Финанс»: «Медведи» закрепили преимущество

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 19 мая основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 опустился на 0,75%, до 4 901 пункта, на столько же снизился Dow Jones, а Nasdaq потерял 0,26%. Из 11 входящих в S&P 500 восемь закрылись на отрицательной территории. Хуже рынка торговались представители нециклических потребительских товаров (-1,98%) и высокотехнологичные компании (-1,07%).

Cisco Systems (CSCO: -13,7%) отчиталась о снижении выручки в третьем финансовом квартале и о замедлении роста числа заказов. Компания отметила проблемы с цепочками поставок из-за карантина Китае. Патрик Фриск уйдет с поста генерального директора и члена правления Under Armour (UAA: -11,9%) 1 июня. Временным исполнительным директором будет назначен Колин Браун. Harley-Davidson (HOG: -9,3%) на две недели приостанавливает сборку и поставки своей продукции из-за проблем с комплектующими у неназванного поставщика.

Инфляция в Японии за апрель в соответствии с консенсусом составила 2,5%, впервые за 13 лет превысив 2%. В Великобритании показатель достиг 40-максимума на уровне 9%. Индекс цен производителей Германии поднялся на 33,5% г/г. Основной причиной столь резкого роста стало удорожание энергоносителей и сбои в их поставках. Средняя стоимость нефти с начала года составила $100 за баррель против $63 за январь-май 2021-го (+60%). Цены на уголь выросли с прошлогодних $70 за тонну до $262.

Доходности двух- и 10-летних трежерис упали на 3 б.п. и 1 б.п. — до 2,61% и 2,85% соответственно. Показатель для 30-летних бумаг сократился на 1 б.п., до 3,07%.

Торги 19 мая на площадках Юго-Восточной Азии завершились в минусе. Китайский CSI 300 упал на 0,15%, гонконгский Hang Seng скорректировался на 1,89%, японский Nikkei 225 потерял 0,58%. EuroStoxx 50 с открытия сессии растет на 1,30%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $103,9 за баррель. Золото торгуется по $1861 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3850–3900 пунктов.

Число безработных в США за апрель увеличилось на 218 тыс. против мартовского роста на 197 тыс. и при консенсусе 200 тыс.

На сегодня публикации важных макроданных не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 33.

S&P 500 движется в нисходящем тренде, начавшемся в первых числах апреля. На сегодняшний день индекс широкого рынка потерял более 600 пунктов. Продолжение коррекции выглядит более вероятным, чем отскок выше 4000 пунктов. Индикатор RSI стремится к нижней границе канала, MACD не подает дополнительных сигналов.

Отчетность по итогам второго квартала финансового года в эту пятницу представит Deere & Co. (DE). Доля сельхозтехники в выручке компании составляет 65%, доля строительной техники — 26%, доля лизинга — 9%. За последние пять лет CAGR выручки и EPS составил 10,5% и 31,6% соответственно. В последние два года прибыль Deere на акцию выходила выше ожиданий. Высокие темпы роста и сильные финансовые результаты привели к тому, что акции компании с $120 в марте 2020-го подорожали до $430 в том же месяце 2022 года. Трансформация агропромышленного сектора будет способствовать дальнейшему улучшению финансовых показателей Deere. Рост цен на зерновые культуры стимулирует увеличение их производства по всему миру. Продовольственный дефицит, который был спровоцирован конфликтом в Украине, потребует новых инструментов оптимизации сбора урожая.