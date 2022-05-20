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Курсы валют ЦБ РФ на 20 мая: 62,4031 руб/доллар США и 64,9358 руб/евро

ЦБ РФ с 20 мая установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 62,4031 руб.
  • 1 евро - 64,9358 руб.
  • 10 китайских юаней - 92,3950 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,1612 р. (1,83%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,6777 р. (2,52%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 2,1997 р. (2,33%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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