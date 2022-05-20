Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 мая: 3 632,7200 руб/1 г золота и 43,4700/1 г серебра ЦБ РФ с 20 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 632,7200 руб.

1 грамм серебра - 43,4700 руб.

1 грамм платины - 1 901,9800 руб.

1 грамм палладия - 4 173,1099 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 96,9199 р. (2,60%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0400 р. (2,34%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 53,7800 р. (2,75%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 75,6102 р. (1,78%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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