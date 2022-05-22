Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 мая: 3 491,1201 руб/1 г золота и 40,8200/1 г серебра ЦБ РФ с 21 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 491,1201 руб.

1 грамм серебра - 40,8200 руб.

1 грамм платины - 1 798,5699 руб.

1 грамм палладия - 3 748,6001 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 141,6000 р. (3,90%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,6500 р. (6,10%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 103,4100 р. (5,44%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 424,5099 р. (10,17%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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