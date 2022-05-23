«Открытие»: Внешний фон нельзя назвать позитивным

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

· Внешний фон нельзя назвать позитивным, но для российского рынка важным является стабильно дорогая нефть и позитивная динамика контрактов на поставки металлов. Слабость китайского рынка пока нельзя назвать долгосрочным явлением, так как власти КНР планируют в ближайшее время ослабить меры сдерживания COVID-19 в Шанхае, что оживит спрос на сырьевые ресурсы. Соответственно, ждём роста в российском секторе нефти и газа.

Итоги предыдущей недели

· За прошлую неделю индекс МосБиржи поднялся с 2307,50 п. до 2373,26 п., а индекс РТС с 1132,23 п. до 1239,83 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,0409 до $1,056. USD-RUB упала с 64,55 до 60,23, а EUR-RUB с 67,15 до 62,81. Нефть Brent подорожала с $111,55 до $112,55 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1808,20 до $1841,20 .за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust увеличились с 1055,89 до 1063,43 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 4023,89 п. до 3901,36 п.

· Российский рынок акций жил своими идеями в отличие от внешних площадок, где доминировали страхи глобальной рецессии. Одним из главных событий прошедшей недели стало то, что появились убедительные признаки исчерпания санкционной темы на Западе. В Европе не смогли согласовать 6-й пакет санкций, включающий эмбарго на поставки российской нефти, а также признали достижение предела. Дальнейшие меры экономического воздействия на РФ в большей степени будут наносить ущерб Евросоюзу и другим участникам условного Запада.

· Свидетельством изменения внешнего давления является динамика нефтедобычи. Добыча нефти в России в апреле сократилась на 1 млн баррелей в сутки, а в мае выросла на 200-300 тыс. баррелей в сутки, в июне продолжит восстанавливаться, заявил вице-премьер РФ Александр Новак во время выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты».

· Отечественный рынок постепенно нормализует свою работу, но торговля отечественными бумагами за рубежом становится нишевой деятельностью. Индексный провайдер MSCI сообщил, что прекращает расчет группы российских индексов ввиду недостаточного количества бумаг. Разрешение на сохранение листинга за рубежом получили «Норникель» (до ноября 2024 года), «Татнефть», «НОВАТЭК», НЛМК, «Полюс», «Мечел», «Северсталь», «Лента», En+ (до ноября 2024 года), АФК «Система» (до 13 мая 2023 года). К ним присоединились МТС (до 12 июля) и "ФосАгро" (бессрочно). "Магнит" направил уведомление в JPMorgan Chase Bank о прекращении депозитарного соглашения и программы GDR. Меж тем с 1 июня ЦБ РФ отменяет запрет на короткие продажи на биржевом рынке, что является ещё одним шагом нормализации работы.

· Одной из позитивных корпоративных новостей недели стало решение совета директоров МТС рекомендовать дивиденды за 2021 год в размере 33,85 рублей на обыкновенную акцию. Совет директоров «Газпром нефти» также порадовал акционеров рекомендацией финального дивиденда в размере 16 рублей на акцию (с учётом промежуточных дивидендов за 9 месяцев общие выплаты составят 56 рублей на обыкновенную акцию). Менеджмент «Ростелекома» предложил выплатить 4,56 рублей на акцию.

· Уже 20 европейских импортёров российского газа открыли рублёвые счета в «Газпром Банке», что стало следствием разъяснения Еврокомиссии о допустимости подобных действий. Как следствие спрос на рубли остаётся весьма высоким, а усилий ЦБ РФ по оживлению спроса на валюту оказывается недостаточно. ЦБ РФ отменил с 1 июня ограничение на покупку валюты с плечом. Банки также могут продавать без ограничений валюту, исключая евро и доллары, для которых действует ограничение в виде продаж поступившей наличности после 9 марта. На предстоящей неделе динамика пар USD-RUB и EUR-RUB может сохраниться в пользу рубля, так как предстоят налоговые выплаты.

· Внешние рынки с понедельника живут в страхе глобальной рецессии. Промышленное производство в Китае упало на 2,9% в апреле, а розничные продажи провалились на 11,1% на фоне карантинных ограничений. В США индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка упал до негативного значения -11,6 п. в мае с 24,6 п. в апреле, а производственный индекс ФРБ Филадельфии упал до 2,6 п. в мае с 17,6 п. в апреле. В Великобритании инфляция достигла 9,0%. На этом фоне инвесторы сокращали свои позиции в акциях, предпочитая защитные инструменты. Как итог, золото подорожало за неделю, а доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 2,792%. Кстати, доходность по 10-летним обязательствам Великобритании пока составляет 1,892%, что явно не согласуется с перспективами сохранения инфляции на сложившихся уровнях.

События предстоящей недели

· Канада будет отдыхать в понедельник по случаю Дня Виктории. Сингапур опубликует данные по инфляции за апрель (ожидается ускорение роста цен до 5,5%). В Германии опубликуют индексы деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата. В США опубликуют индекс национальной активности ФРБ Чикаго. Вечером выступит глава Банка Англии Эндрю Бэйли. В России отчётность по МСФО предоставит QIWI. Совет директоров «Роснефти» рассмотрит вопрос распределения прибыли, как и совет директоров «Татнефти».

· Ночью во вторник выступает президент ФРБ Канзаса Эстер Джордж. В этот день будут опубликованы предварительные индексы деловой активности по различным странам за май. Ожидается, что сводный индикатор деловой активности еврозоны снизится до 55,3 п. с 55,8 п. в апреле. Индекс производственной активности США мог снизиться до 57,9 п. с 59,2 п. в апреле. В США также выйдет статистика продажи нового жилья за апрель. Вечером выступит председатель ФРС Джером Пауэлл, а также председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

· Резервный Банк Новой Зеландии может в среду повысить ключевую ставку на 50 базисных пункта до 2,0%. Германия уточнит данные по ВВП за I квартал. Также выйдет индекс потребительского климата Германии. Днём ожидается выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. В США опубликуют данные по заказам на товары длительного пользования (ожидается рост на 0,6% за апрель). Далее отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Вечером будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС. В России выйдет статистика цен производителей за апрель. OZON Holdings опубликует отчётность по МСФО. Бумаги Fix Price будут торговаться последний день с дивидендом 6,8 рублей на акцию.

· Швейцария отдыхает в четверг по случаю Дня Вознесения. Отметим из утренней статистики данные по торговому балансу Гонконга. Днём существенных отчётов не будет. Вечером в США опубликуют традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Кроме того, в США уточнят динамику ВВП за I квартал. Далее публикация индекса незавершённых продаж на рынке недвижимости (ожидается снижение на 1,9%). В России совет директоров «Совкомфлот» решит вопрос по дивидендам.

· Япония в пятницу публикует данные по инфляции в столичном регионе за апрель. Ожидается, что базовый показатель инфляции в Токио ускорит рост до 2,0% в годовом выражении. Розничные продажи в Австралии могли вырасти на 1,0% за апрель. Однако главной статистикой утра будут данные по прибыли в промышленности Китая. В США в этот день выступает президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. Далее выйдет ключевая для ФРС статистика цен личного потребления. Ожидается, что базовый PCE мог замедлить рост до 4,9% в апреле с 5,2% в марте. Также интересной будет статистика доходов и расходов физических лиц в США. Закроют день финальный майский отчёт по индексу потребительского доверия от Университета Мичигана, а также данные Baker Hughes по активным буровым. В России бумаги «Северстали» торгуются последний день с дивидендами 109,81 рублей на акцию.

Китайские инвесторы опасаются новых карантинов

· Азиатские рынки начали новую неделю разнонаправлено. Китайские акции под давлением, даже после снижения ставки Народного Банка. В Японии рынок традиционно отслеживает динамику фьючерсов на американские индексы.

· Основные покупки в Токио были в финансовом секторе, который повышался около 2%. Бумаги страховой Tokio Marine Holdings подскочили на 8%. Собственно говоря, акции страховщиков внесли основной вклад в рост финансового сектора. Компании явно выигрывают от роста доходностей облигаций. Под давлением были секторы энергетики и базовых материалов, что можно связать с желанием зафиксировать прибыль.

· Народный Банк Китая в пятницу снизил пятилетнюю ставку для премиальных заёмщиков на 15 базисных пункта до 4,45%, но оставил годовую ставку на уровне 3,70%. Однако для рынка это не стало поводом для роста. Не успели власти Шанхая объявить о смягчении карантинных мер, как в Пекине число заболевших COVID-19 достигло максимума в рамках текущей вспышки. Кроме того, китайские акции показали рост в течение последних двух недель. Сектор недвижимости терял около 3%, а новой энергетики около 1,5%. В Гонконге сектор технологичных компаний терял около 3%, а бумаги Alibaba упали на 4,5%. В целом, текущее снижение можно считать фиксацией прибыли после двухнедельного активного роста, но многое в перспективе двух недель будет определяться действиями властей КНР по снятию карантинных мер.

По состоянию на 8:25 мск:

· NIKKEI 225 - 26895,16 п. (+0,58%),

· Hang Seng - 20381,72 п. (-1,62%),

· Shanghai Composite - 3141,21 п. (-0,17%).

Американские нефтяники повышают буровую активность

· Нефть дорожала в рамках азиатских торгов. Основной идеей является старт летнего сезона в США, который характеризуется более высокой активностью на дорогах. Естественно, что высокие цены на топливо могут ограничить рост спроса, но данные Google и TomTom уже говорят о росте трафика на американских дорогах.

· Добыча в США может более активно расти в летние месяцы. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число активных нефтяных буровых выросло на 13 единиц до 576 штук. Основные работы проводились в Техасе. За май американские нефтяники пробурили уже 716 скважин по сравнению с 690 в апреле.

По состоянию на 8:45 мск:

· Brent - $113,52 (+0,86%),

· WTI - $111,02 (+0,67%),

· Алюминий - $2960 (+0,48%),

· Золото - $1853,7 (+0,63%),

· Медь - $9485,42 (+0,64%),

· Палладий - $1983,5 (+2,26%).