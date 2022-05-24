«Фридом Финанс»: Инвесторы продолжают уходить от риска

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Сессию 20 мая основные американские фондовые площадки завершили вблизи нулевых отметок. S&P 500 поднялся на символическую 0,01%, до 3901 пункта, Dow Jones прибавил 0,03%, а Nasdaq потерял 0,3%. Из 11 входящих в S&P 500 секторов шесть закрылись на положительной территории. В лидеры роста вышли представители здравоохранения (+1,26%), акции которых имеют статус защитных инструментов. Аутсайдером на фоне публикации слабых корпоративных отчетов оказался сектор циклических потребительских товаров (-1,53%).

Palo Alto Networks (PANW: +9,7%) отчиталась за третий финансовый квартал ниже ожиданий по прибыли, выручке и операционной рентабельности. В то же время отмечается сильный спрос, поэтому годовой прогноз повышен. Выручка и прибыль на акцию Ross Stores (ROST: -22,5%) за первый квартал не оправдали общерыночный консенсус. Прогнозы на текущий квартал и весь год пересмотрены в сторону ухудшения из-за инфляционного давления. Deere & Co. (DE: -14,1%) отчиталась ниже ожиданий по выручке, зато ее EPS превзошла консенсус. Дополнительные расходы в связи с конфликтом в Украине компания оценила в $106 млн.

Инвесторы продолжают следить за рынком облигаций. Спред по долговым обязательствам инвестиционного класса приближается к отметке 150, что может усилить опасения по поводу стресса на финансовом рынке. Bloomberg отмечает, что в последний раз спреды оказывались выше этого уровня во время пандемии и перед обвалом нефтяного рынка в 2016 году. Спреды по более рискованным корпоративным облигациям также приближаются к проблемным уровням, а для «мусорных» бондов подходят вплотную к 1000 б.п. Расширение спредов сопровождается постоянным оттоком ср едств: по данным Refinitiv Lipper, американские фонды облигаций 19 недель подряд совершают чистые продажи. Отток из фондов высокодоходных облигаций достиг максимума за пять недель в объеме $2,93 млрд. Облигации ретейлеров также оказались фокусе из-за опасений, что низкие доходы и чрезмерные товарные запасы повлияют на их кредитный рейтинг.

В центре внимания участников рынка вновь эпидемическая ситуация. В США опять фиксируется рост заболеваемости COVID-19. В КНР остается неопределенность по поводу продолжительности локдаунов. Кроме того, все чаще появляется информация о фиксируемых в разных государствах случаях заражения оспой обезьян. На этом фоне в ближайшее время вероятна негативная динамика секторов, на которые оказывают давление карантинные ограничения.

Торги 23 мая на площадках Юго-Восточной Азии завершились разнонаправленно. Китайский CSI 300 упал на 0,58%, гонконгский Hang Seng скорректировался на 1,19%, японский Nikkei 225 вырос на 0,98%. EuroStoxx 50 с открытия текущей сессии растет на 0,24%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $113 за баррель. Золото торгуется по $1859 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3900–4000 пунктов.

На сегодня публикации важных макроданных не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос на 2 пункта до 35.

S&P 500 движется в нисходящем тренде, начавшемся в первых числах апреля. Индикатор RSI стремится к нижней границе канала, MACD демонстрирует намек на «бычью» дивергенцию. Возможность краткосрочного разворота вверх подтверждается фигурой «молот», образованной пятничной свечой. Бенчмарк может предпринять попытку вернуться в диапазон 4060–4100 пунктов, который послужит сильной зоной сопротивления.

Costco (COST) отчитается за третий финансовый квартал 26 мая. Прогнозы закладывают EPS ретейлера на уровне $3,04 (+10,5% г/г) при росте выручки на 13% г/г, до $51,5 млрд. Бизнес-модель Costco предусматривает выплату ее покупателями членских взносов, за счет которых они получают возможность покупать товары по низким ценам. В этой связи, в отличие от традиционных ретейлеров, объемы продаж для компании не являются ключевым показателем. Вполне возможно, что из-за высокой инфляции некоторые товары из ассортимента Costco подорожают, однако у компании есть рычаги для переноса роста стоимости продукции на потребителей. Наиболее важным для инвесторов Costco показателем является динамика базы членов ее клуба. Торговой сети необходимо как удерживать существующих участников, так и принимать в клуб новых членов. Прогноз предполагает увеличение базы клиентов за отчетный квартал на 6% г/г, до 64 200, при росте выручки от их взносов на 7% г/г, до $969 млн.