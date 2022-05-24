«Фридом Финанс»: Рубль и нефть штурмуют новые вершины

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 23 мая основные российские бенчмарки демонстрируют разнонаправленную динамику: индекс Мосбиржи корректируется на 1,94%, РТС прибавляет 1,8%.

В фокусе внимания инвесторов корпоративные события и новости с открывшегося 22 мая в швейцарском Давосе Всемирного экономического форума, который впервые с 2020 года проходит в обычном режиме, а не онлайн. Представитель Международного валютного фонда, выступающий на форуме, заявил, что оценивает состояние мировой экономики в текущем году негативно.

Российский рынок на эти тревожные заявления отреагировал укреплением рубля: к середине сессии 23 мая пара EUR/RUB снизилась до 60,48, а USD/RUB обновила локальный минимум, опустившись до 58,12.

Котировки Brent в моменте повышаются на 1,06%, до $111,22 за баррель. Скорее всего, росту способствовали заявления Министерства энергетики Саудовской Аравии о том, что после сентября 2022 года возможно новое соглашение с Россией о регулировании предложения на рынке.

На российских биржевых площадках сегодня снова в лидерах роста акции Qiwi (+7,7%) в преддверии публикации отчетности за 1-й квартал 2022 года. Также заметно дорожают бумаги Дагэнергосбыт (+2,24%) и РуссНефти (+1,85%). В число аутсайдеров попали акции ММК (-6,02%), депозитарные расписки компании ЦИАН (-5,3%) и долевые бумаги Акрона (-5,2%).

Завтра индекс Мосбиржи, по нашему мнению, будет двигаться в коридоре 2300–2400 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: диапазоны 58–62 и 60–64 соответственно.