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Курсы валют ЦБ РФ на 24 мая: 58,2087 руб/доллар США и 60,3851 руб/евро

ЦБ РФ с 24 мая установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 58,2087 руб.
  • 1 евро - 60,3851 руб.
  • 10 китайских юаней - 87,9854 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6775 р. (1,15%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,5102 р. (0,84%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,8178 р. (0,92%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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