Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 мая: 3 432,6201 руб/1 г золота и 41,2300/1 г серебра ЦБ РФ с 24 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 432,6201 руб.

1 грамм серебра - 41,2300 руб.

1 грамм платины - 1 796,5900 руб.

1 грамм палладия - 3 750,3899 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 58,5001 р. (1,68%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4100 р. (1,00%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,9799 р. (0,11%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7899 р. (0,05%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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