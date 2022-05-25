«Фридом Финанс»: «Медведи» пытаются взять верх

Аналитики «Фридом Финанс»:

К середине торгового дня 24 мая индекс Мосбиржи упал на 2,33%, а РТС поднялся на 0,3%.

В лидерах роста представители энергетики Дагэнергосбыт (+5,7%) и ОГК-2 (+4,8%), а также бумаги Ашинского металлургического завода (+2,06%). Корректируются после нескольких сессий активного роста акции Qiwi (-10,14%). Также в списке аутсайдеров привилегированные бумаги Башнефти (-8,8%) и депозитарные расписки ЕМС (-8,2%).

На Всемирном экономическом форуме в Давосе, который будет продолжаться до конца текущей рабочей недели, многие эксперты прогнозируют рецессию в мировой экономике. Негатива финансовым рынкам также добавляют опасения по поводу ослабления спроса на сырье в Китае в связи с локдаунами, вызванными недавней вспышкой заболеваемости COVID-19, и сообщения об обнаружении в Европе случаев заражения вирусом оспы обезьян, что повышает риск новых карантинных ограничений.

Цена Brent повысилась на 0,35%, до $111,17 за баррель. Глава саудовской госкорпорации Saudi Aramco, выступая в Давосе, дал прогноз, что в текущем году мировой спрос на нефть не опустится ниже 100 млн баррелей в сутки, а в ближайшие несколько лет может увеличиться до 105 млн б/с. Впрочем, нефтяной рынок воспринял эти заявления осторожно.

Доллар и евро продолжают обновлять минимумы в паре с рублем: пара USD/RUB теряет 1,11 руб., опустившись до 56,76 руб., пара EUR/RUB снижается на 1,44 руб., до 58,66.

Прогноз на торги 25 мая для индекса Мосбиржи: диапазон 2200–2350 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 57–61 и 58–61 руб. соответственно.