«Фридом Финанс»: Фондовый рынок к вечеру вышел в плюс

Фондовый рынок к вечеру вышел в плюс

Аналитики «Фридом Финанс»:

К вечеру вторника, 24 мая, российский фондовый рынок, который весь день «штормило», всё-таки смог выйти в плюс: индекс Мосбиржи вырос на 0,14%, зато индекс РТС повысился на 2,1%.

Рынок опасается внешнего негатива, который может привести к снижению спроса на рискованные активы и валюты развивающихся стран. Под ударом в первую очередь сырьевые рынки. Цена нефти Brent днём во вторник опять вяло подрастала на 0,35% до $111,29 за баррель.

Доллар и евро продолжают обновлять минимумы. К вечеру вторника доллар по отношению к российской национальной валюте упал на 1,3 рубля до нового минимума в 56,57 руб., а евро - на 1,69 рубля до 58,41 руб.

На рынке акций во вторник лидерами роста оказались акции компаний энергетики. Выросли акции ОГК-2 (8,7%), Дагэнергосбыт (+7,3%), акции ОГК-2 (+4,8%) и Группы компаний «Ренессанс» (+4,74%). Больше всего понизились в цене депозитарные расписки ЕМС (-8,2%), скорректировавшись после нескольких дней бурного роста, также подешевели бумаги группы Petropavlovsk (-6,2%), и акции ММК (-8,8%).

На завтра мы ожидаем индекс Мосбиржи в коридоре 2200–2350 пунктов. По валютным парам USD/RUB и EUR/RUB на завтра ждём в 56-60 и 58–61 руб., соответственно.