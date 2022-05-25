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Сбербанк выплатил купон по субординированным еврооблигациям серии XS0935311240 в рублях по курсу ЦБ

В настоящее время в обращении находятся два выпуска субординированных еврооблигаций Сбербанка: на сумму 2 млрд долларов США с погашением в октябре 2022 г. и на сумму 1 млрд долларов США с погашением в мае 2023 г.  Купонные выплаты по данным облигациям осуществляются два раза в год.

В связи с тем, что США и Великобританией были введены блокирующие санкции в отношении Сбербанка, международная финансовая инфраструктура не позволяет Банку осуществлять выплаты инвесторам в порядке, установленном эмисионной документацией.

Руководствуясь требованиями Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», в целях выполнения своих обязательств перед инвесторами Сбербанк осуществил очередную купонную выплату по облигациям серии XS0935311240 по курсу Банка России, действующему на дату выплаты купона.

Купонные выплаты по облигациям, права на которые учитываются в НКО АО НРД и нижестоящих российских депозитариях, были перечислены в НКО АО НРД для дальнейшего перечисления владельцам соответствующих облигаций.

Остальным инвесторам рекомендуется обратиться в Банк до конца срока обращения облигаций для получения купонных выплат с учетом требований применимого законодательства и в порядке, согласованном Банком и инвестором. Соответсвующие обращения необходимо направлять по электронной почте по адресу: ir@sberbank.ru.

Сбербанк является ответственным и благонадежным заемщиком на российском и международном рынках капитала и предпринимает все необходимые действия для выплаты купонных платежей, исходя из текущего российского законодательства и наложенных на него санкционных ограничений. Банк подтверждает, что обладает достаточной ликвидностью для выполнения всех своих обязательств и делает все возможное для обслуживания своей задолженности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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