«Открытие Инвестиции» победили в двух номинациях Investfunds Awards

«Открытие Инвестиции» (совместный бренд «Открытие Брокер» и УК «Открытие», входящих в группу банка «Открытие») получили две награды в рамках премии Investfunds Awards. Компания признана лучшей по приросту стоимости чистых активов биржевых фондов в 2021 году, а обзоры аналитиков отмечены как самые актуальные и точные. Церемония награждения состоялась 19 мая в рамках XIII ежегодной конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum в Санкт-Петербурге.

Победа «Открытие Инвестиции» в номинации «Лидеры по приросту СЧА биржевых фондов за 2021 год» закономерна: по сравнению с началом прошлого года к концу декабря стоимость чистых активов БПИФ увеличилась в 21 раз. Это стало возможным благодаря запуску линейки биржевых фондов, ориентированной на ключевые секторы мировой экономики и отвечающей ключевым запросам инвесторов.

Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

«Из года в год мы становимся лауреатами Investfunds Awards — одной из самых престижных премий отрасли. Мы благодарны профессиональному сообществу за высокую оценку наших результатов. Особенно приятно получить награду за биржевые фонды — инструмент, позволяющий объединить экспертизу и инфраструктуру управляющей компании и брокера в рамках одного продукта. Мы будем и дальше активно разрабатывать решения, востребованные клиентами „Открытие Инвестиции“. Так, уже в самое ближайшее время мы запустим один из первых паевых фондов с выплатами промежуточных доходов, а также фонд на биржевое золото.

Отдельно хотелось бы подчеркнуть большое значение форума Investfunds как площадки для диалога и обмена опытом между представителями инвестиционного сообщества. Это особенно важно в условиях меняющейся реальности, когда все мы сталкиваемся с абсолютно новыми вызовами и задачами».

Аналитическая команда «Открытие Инвестиции» одержала заслуженную победу в номинации «Лучшие аналитические обзоры для инвесторов — 2021». Портфель инвестиционных идей «Открытие Инвестиции» на конец 2021 года состоял из 196 открытых идей, среди которых прибыльными были 77%, а 52,6% обгоняли свои бенчмарки. Структура портфеля инвестиционных идей стабильно поддерживалась таким образом, чтобы составить любому клиенту широко диверсифицированный портфель в различных классах активов в соответствии с его риск-профилем. За 2021 год «Открытие Инвестиции» предложили своим клиентам 91 новую инвестиционную идею в акциях, биржевых фондах и облигациях и закрыли 93 из ранее открытых. Среди завершённых в 2021 году инвестиционных идей 88,2% принесли инвесторам прибыль, а 60,2% обогнали бенчмарки.

Антон Затолокин, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции»:

«Инвестиционные идеи в российских активах оказались наиболее доходными для клиентов „Открытие Инвестиции“ даже несмотря на коррекцию российского фондового рынка в конце 2021 года. Это относится и к аналитической поддержке первичных размещений акций и облигаций, в которых группа принимала участие в качестве организатора. Мы и дальше намерены уделять российскому рынку особенное внимание, считая его очень перспективным даже на фоне экономических сложностей, которые сейчас испытывает страна».

Премия Investfunds Awards учреждена компанией Cbonds в 2016 году и вручается компаниям, показавшим выдающиеся результаты на рынке коллективных инвестиций.

Победители определяются по фактическим результатам деятельности (полученной доходности, привлеченным средствам, объему активов), а также в ходе опроса, проводимого на сайте http://cbonds-congress.com. Официальное подведение итогов и вручение наград проходит в рамках ежегодного мероприятия Investfunds Forum во второй половине мая.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

«Открытие Инвестиции» — бренд, объединяющий продукты «Открытие Брокер» и УК «Открытие» на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов.

ООО УК «ОТКРЫТИЕ» создана в 2000 году и предлагает широкий спектр инвестиционных услуг. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов. Индивидуальный рейтинг надежности Рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++» (наивысший уровень надежности и качества услуг).

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании в сети Интернет по адресу: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город. Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет www.open-am.ru. Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев фондов, размещена на сайте в сети Интернет https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/.

Информация о всех расходах и комиссиях, оплачиваемых за счет средств фонда, приведена в правилах доверительного управления соответствующего фонда. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Риски, связанные с финансовым инструментом, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».