«Открытие»: Крепкий рубль и негативные корпоративные новости давят на рублёвый индекс МосБиржи

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Крепкий рубль и негативные корпоративные новости давят на рублёвый индекс МосБиржи

· Отечественный рынок снижался в первой половине дня. Впрочем, это вновь касается рублёвого индекса МосБиржи, а вот РТС торговался в плюсе на фоне продолжающегося укрепления рубля. В Германии вновь говорят о том, что эмбарго на поставки российской нефти может быть согласовано, но конкретных сроков уже не называется. В остальном, рублёвые акции под давлением рубля, а также некоторых негативных корпоративных новостей. Активность оказалась чуть выше, чем накануне. К середине торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 16,5 млрд рублей.

· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 2274,02 п. (-1,21%), а индекс РТС - 1268,50 п. (+1,18%).

· Всего 4 индексные бумаги торговались в плюсе к середине сессии. Среди них были МТС, «Русгидро», ГМК «Норникель» и «Интер РАО». Самыми слабыми оказались «Петропавловск», ММК, Polymetal, «Северсталь» и «Татнефть».

· Сектор телекоммуникаций торговался в плюсе за счёт бумаг МТС, по которым будут выплачиваться весьма привлекательные дивиденды. В отличие от МТС, одним из аутсайдеров дня были акции ММК. Совет директоров металлургической компании рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год.

· Бумаги Softline были аутсайдерами сектора информационных технологий, теряя более 7%. Тем не менее, компания сообщила о росте валовой прибыли в IV финансовом квартале, который завершился 31 марта, на 51% до $75,5 млн. За весь финансовый год валовая прибыль возросла на 39% до $306,2 млн. За прошедший финансовый год наиболее динамичный рост на 85,3% показало направление IT услуг. В I квартале компания ожидает роста оборота не менее чем на 15%, включая более 30% роста за пределами РФ.

· Бумаги застройщика «Самолёт» повышались почти на 2%. Прибыль в 2021 году по МСФО выросла в 1,8 раза до 8,4 млрд рублей. Выручка увеличилась на 54,5% до 93,01 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA удвоился до 23,1 млрд рублей. В I квартале продажи выросли на 128% до 44,9 млрд рублей. Денежные поступления выросли на 144% до 39,6 млрд рублей. Доля заключенных контрактов с ипотекой составила 75,9%.

· Президент РФ Владимир Путин подписал указ о снижении нормы обязательной продажи валютной выручки с 80% до 50%. Уже 24 мая рынок работает в этих условиях, но пока эффект от этого минимальный, поскольку рубль продолжает укрепляться. Отметим то, что данная мера не касается продаж российского газа в Европу, в рамках которых конвертируется 100% выручки. Поэтому курс EUR-USD на Московской Биржи, по сути, составляет около $1,034 по сравнению с $1,071 на Forex. То есть на рынке присутствует избыточное предложение евро. Плюс к этому на текущей неделе осуществляются налоговые платежи, что традиционно повышает спрос на рублёвую ликвидность.

· Доходность по высоколиквидным облигациям снижалась. По 10-летним казначейским обязательствам США доходность упала на более чем на 4 базисных пункта до 2,82%, а по аналогичным германским бондам на 2 базисных пункта до 0,996%. Индекс доллара незначительно снижался. Основные достижения против доллара были у японской иены, а вот британский фунт, напротив, терял более 0,7%. Давление на фунт оказали вышедшие предварительные индексы деловой активности.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY - 102,002 (-0,09%),

· EUR-USD - $1,0711 (+0,1%),

· GBP-USD - $1,249 (-0,78%),

· USD-JPY - 127,36 (-0,42%),

· USD-RUB – 56,51 (-2,35%),

· EUR-RUB – 58,50 (-2,67%).

Сектор услуг Великобритании резко замедлил свой рост в мае

· Европейские индексы торговались в минусе. Негативный настрой торгам обеспечили слабые предварительные индексы деловой активности.

· Наиболее сильное снижение было в коммунальных услугах, а среди аутсайдеров доминировали акции производителей люксовой продукции. Акции банка Barclays дорожали на 2% после новостей о возобновлении программы обратного выкупа в объёме 1 млрд фунтов стерлингов. Падение на 8% и 16% демонстрировали бумаги британских генерирующих компаний Centrica и SSE. Financial Times пишет о том, что власти страны рассматривают возможность принятия дополнительного налога на сверх прибыль коммунальных организаций.

· Предварительный сводный индикатор деловой активности еврозоны снизился в мае до 54,9 п. с 55,8 п. в апреле при ожиданиях 55,3 п. Активность в сфере услуг упала до 56,3 п. с 57,7 п., а в производственной сфере до 54,4 п. с 55,5 п. В Великобритании сводный индикатор обвалился до 51,8 п. с 58,2 п. при ожиданиях 56,5 п. Наиболее сильное снижение было в сфере услуг до 51,8 п. с 58,9 п. в апреле.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 7502,68 п. (-0,14%),

· DAX - 14048,00 п. (-0,90%),

· CAC 40 - 6300,95 п. (-0,91%).

Производители нефти не торопятся следовать уговорам потребителей

· Германский канцлер Олаф Шольц заявил, что Евросоюз и США пытаются убедить производителей энергоносителей увеличить производство. Однако сами производители пока не торопятся это делать. Глава Saudi Aramco вовсе заявил о том, что «Зелёная» повестка мешает инвестициям в нефтедобычу и способна породить глобальный нефтяной кризис в обозримом будущем.

· Нефть дешевела в утренние часы, но затем смогла ликвидировать потери. Определённые надежды нефтяные оптимисты связывают со смягчением карантинных мер в Шанхае с 1 июня. Впрочем, одновременно с этим могут усилиться меры по контролю распространения COVID-19 в столичном регионе Китая, если тенденция на рост заболеваемости продолжится.

· До конца дня рынку предстоит отыграть отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. Предварительные опросы указывают на вероятное снижение запасов в США, как нефти, так и бензина.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $113,67 (+0,22%),

· WTI - $110,41 (+0,11%),

· Алюминий - $2905,5 (-1,71%),

· Золото - $1858,2 (+0,56%),

· Медь - $9466,68 (-1,19%),

· Никель - $26300 (-5,16%).

Компания Snap испортила технический отскок американского рынка

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка в начале дня от 0,75% в Dow Jones до 1,8% в NASDAQ. Поводом для очередной волны пессимизма являются заявления руководства Snap.

· Бумаги Snap теряли до 30%. Менеджмент снизил прогнозы по прибыли и выручки в текущем квартале, а также предполагает вероятные сокращения персонала. Предупреждение компании может негативно отразиться на акциях других интернет ресурсов, которые зависят от рекламных доходов. К примеру, бумаги Pinterest теряли 11%, Alphabet почти 4%, а Twitter более 3%.

· Акции продавца электроники Best Buy дорожали на 5%, хотя компания отчиталась по прибыли слабее ожиданий. Тем не менее, выручка оказалась выше прогнозов Wall Street, а сравнимые продажи сократились меньше, чем это предполагали аналитики.

· Продавец комплектующих для автомобилей AutoZone отчитался о прибыли в размере $29,03 на акцию за последний отчётный квартал при ожиданиях $26,05. Выручка и сравнимые продажи также оказались лучше прогнозов.

· Бумаги Zoom Video повышались более чем на 4%. Компания сообщает о снижении спроса на видео конференции со стороны бизнеса, но параллельно развивает возможности гибридных рабочих мест, что позволяет говорить об уверенности в будущем. Благодаря этому прибыль за минувший квартал оказалась лучше ожиданий, а менеджмент смог повысить прогноз на финансовый год.

· До конца дня выйдут предварительные индексы деловой активности в США, продажи нового жилья, а также выступит председатель ФРС Джером Пауэлл.