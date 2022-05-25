Комментарии

«Фридом Финанс»: Волатильность диктует правила

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась снижением на биржевых площадках. Лидерами роста вновь стали акции Qiwi (+5,22%). В аутсайдерах оказались бумаги Татнефти (-7,12%), поскольку дивидендные ожидания инвесторов оправдались не в полной мере. Пара USD/RUB впервые за четыре года опустилась ниже 58.

Укрепление нацвалюты продолжается. В Минэке допустили, что курс доллара и евро к рублю достиг минимума, но словесные интервенции не способны удержать российскую валюту от дальнейшего укрепления. Импортеры, в свою очередь, не смогут выкупить с рынка весь объем продаваемой иностранной валюты, даже если спрос с их стороны усилится. В паре EUR/RUB вновь был зафиксирован рекордный оборот, что оказало давление на курс доллара в паре к рублю. Можно ожидать, что по окончании налогового периода и при отсутствии платежей за газ укрепление российской валюты приостановится. Минфин снизил требование продажи валютной выручки экспортерами до 50%. На наш взгляд, это не приведет к перелому тренда в ближайшее время, но замедлит укрепление рубля. Основное давление оказывают продажи евро после получения платежей за газ из недружественных стран (норма реализации иностранной валюты составляет 100%). Как следствие, в дни, когда будут проходить продажи, курс USD/RUB будет снижаться под давлением пары EUR/RUB. В перспективе можно ожидать снижения нормы продажи выручки до 30%, что, на наш взгляд, приведет к балансировке спроса и предложения. На текущей неделе пара USD/RUB, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 57–61.

Ожидаем смешанную динамику. В фокусе нет важных корпоративных событий. Влияние внешнего фона снова невелико. На рынок давят спекулятивные ожидания относительно снятия запрета на открытие шортов и на продажи акций нерезидентам. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 2250–2350 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB на текущую сессию: коридор 57–59.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Центр "Мой бизнес" #мойбизнес
Форум предпринимателей-2022 пройдет в Иркутске 26 мая
Форум для женщин-предпринимателей стартует в Иркутске 27 мая
Сделано в Сибири. Иркутян приглашают на «Форум мастеров и ремесленников»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги