«Фридом Финанс»: Низкорисковые активы снова в фаворе

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 24 мая основные американские фондовые площадки завершили преимущественно в красной зоне. S&P 500 упал на 0,81%, до 3941 пункта, Dow Jones прибавил 0,15%, Nasdaq потерял 2,35%. Хуже рынка выглядели производители циклических потребительских товаров (-2,58%). В лидеры роста вышли коммунальные компании (+2,01%) и предприятия потребительского сектора (+1,66%).

Выручка и прибыль AutoZone Inc (AZO: +5,82%) за третий финансовый квартал превзошли консенсус экспертов с Уолл-стрит. Snap Inc (SNAP: -43,08%) ожидает, что выручка и EBITDA за второй квартал окажется ниже опубликованного ранее гайденса. Carnival Corporation & plc (CCL: -10,30%) ведет переговоры о продаже своего бренда Seabourn.

Рынок акций по-прежнему находится под давлением различных факторов. 24 мая некоторые крупные компании (Snap Inc, Best Buy Co Inc, Abercrombie & Fitch Co) понизили свои прогнозы выручки, что насторожило инвесторов. Кроме того, апрельские данные о продаже новых домов в США на уровне 591 тыс. оказались намного слабее консенсуса ожиданий, предполагавшего рост до 750 тыс. против 709 тыс. в марте. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за май достиг трехмесячного минимума на фоне роста сырьевых цен. Наконец, сильную обеспокоенность участников рынка та кже вызывает усиление карантинных мер в некоторых районах Китая, несмотря на постепенное возобновление работы производственных компаний в Шанхае. Пекин намерен поддержать активность бизнеса и потребителей за счет дополнительных мер, включая налоговые льготы, отсрочку выплат по кредитам и некоторые другие.

Доходность 10-летних трежерис по сравнению со вчерашней сессией снизилась на 10 б.п., до 2,76%, у двухлетних бумаг — на 11 б.п., до 2,50%, у 30-летних достигла 2,97%.

Торги 25 мая на площадках Юго-Восточной Азии завершились преимущественно в зеленой зоне. Японский Nikkei 225 снизился на 0,26%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,58%, китайский CSI 300 вырос на 0,61%. EuroStoxx 50 с открытия повышается на 0,28%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $113,56 за баррель. Золото торгуется по $1865,10 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3920–3970 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные об объемах заказов на товары длительного пользования за апрель. Прогноз предполагает рост на 0,6% м/м против увеличения на 0,8% за март.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился на один пункт, до 33.

S&P 500 остается выше уровня поддержки 3860 пунктов. Индикатор RSI по-прежнему близок к зоне перепроданности, а MACD, возможно, сигнализирует о переломе тренда. Данные факторы могут указывать на крайне низкие текущие уровни индекса широкого рынка, возможен рост в предстоящую торговую сессию.