«Фридом Финанс»: Рубль приостановил укрепление

Аналитики «Фридом Финанс»:

Динамика фондовых индексов российского рынка 25 мая зеркально отразила движения предыдущего торгового дня: корректировавшийся накануне индекс Мосбиржи поднялся на 1,36%, активно росший РТС опустился на 2,68%.

В лидерах роста оказались очень волатильные депозитарные расписки холдинга ЕМС (+8,24%), подорожали также депозитарные расписки X5 Retail Group (+4,6%) и акции ЛУКОЙЛа (+4,5%), которые поддержали новости об успешном закрытии сделки по приобретению активов покинувшей российский рынок корпорации Shell. В перечень аутсайдеров вошли акции Дагэнергосбыта (-3,4%), страховой группы Ренессанс (-2,9%) и депозитарные расписки Petropavlovsk (-2,7%).

Главной новостью дня стал анонс внепланового заседания Банка России, посвященного ключевой ставке, которое пройдет 26 мая. Консенсус аналитиков предполагает снижение ставки с 14% до 12%. Эта мера призвана сдержать укрепление рубля.

Рубль отреагировал на планы регулятора по смягчению монетарной политики: пара USD/RUB прибавила в стоимости 1,12 руб., до 57,92, EUR/RUB укрепилась скромнее — до 58,82.

Brent дорожает на 0,57%, до $111,32 за баррель. Коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю сократились на 1 млн баррелей при прогнозе снижения на 2,13 млн.

Цена на золото опустилась на 0,86%, до $1849,33 за тройскую унцию, на фоне укрепления доллара США к основным мировым валютам.

Ориентир на торги 26 мая для индекса Мосбиржи: диапазон 2250–2400 пунктов. Прогнозы для пар USD/RUB и EUR/RUB: 58–62 и 60–63 соответственно.