«Фридом Финанс»: В фокусе заседание Банка России

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Падение сменилось ростом. Большинство наиболее ликвидных бумаг закрылись на положительной территории. Лучше рынка при этом выглядели акции Роснефти (ROSN 378, +5,23%). Лидерами падения стали «префы» Сбербанка (SBERP 116,49, -1,92%). Пара USD/RUB поднялась в диапазон 59–60.

Банк России анонсировал проведение внеочередного заседания. Мы ожидаем, что ключевая ставка будет снижена в диапазон 11–12% годовых. В пользу резкого смягчения монетарной политики свидетельствуют ослабление инфляционных ожиданий по сравнению с прошлым месяцем, отсутствие необходимости сохранять высокую ставку для защиты рубля от обесценения и значительный приток депозитов в банки. Экономика готовится к рецессии и нуждается в максимальной поддержке, включая более мягкие монетарные условия. Кроме того, переносить заседание на две недели ради лишь небольшой корректировки ключевой ставки, на наш взгляд, регулятор бы не стал. Следовательно, мы увидим резкое (не менее чем на 200 б.п.) снижение. Доходность ОФЗ с максимально близкими сроками погашения опустилась до 10%, а кривая слегка инвертирована. Новый раунд смягчения, вероятнее всего, состоится не ранее конца 3-го квартала, если инфляция не начнет разгоняться, а ситуация в экономике резко не ухудшится. Низкие ставки повышают интерес инвесторов к долевым инструментам, таким как акции компаний. Спрос на депозиты будет слабеть.

Ожидаем смешанную динамику. На локальным рынке в фокусе заседание советов директоров Газпрома и Роснефти по поводу дивиденда. Однако, возможно, его размер будет раскрыт после закрытия торгов или 27 мая. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 2300–2350 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: коридор 58–60.