Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 мая: 3 379,5901 руб/1 г золота и 39,6900/1 г серебра ЦБ РФ с 26 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 379,5901 руб.

1 грамм серебра - 39,6900 руб.

1 грамм платины - 1 728,6200 руб.

1 грамм палладия - 3 614,7200 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 20,2201 р. (0,59%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7600 р. (1,88%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 46,1999 р. (2,60%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 55,8000 р. (1,52%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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