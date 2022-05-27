«Фридом Финанс»: Котировкам светит зеленый

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торговая сессия 25 мая на американских фондовых площадках закрылась в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 0,95%, до 3979 пунктов, Nasdaq прибавил 1,51%, Dow Jones — 0,6%. Все сектора, входящие в индекс широкого рынка, завершили день в плюсе. В лидеры роста вышли сектор циклических потребительских товаров (+2,78%) и энергетические компании (+1,96%).

Потенциальные покупатели Kohl’s (KSS: +11,89%) готовы представить заявки на приобретение ретейлера в течение ближайших двух недель, хотя, как сообщает Reuters, цена предложения снизилась на 10–15% с учетом коррекции котировок и слабого квартального отчета компании. Nvidia (NVDA: +5,08%) отчиталась лучше консенсуса, продемонстрировав рекордную выручку. Однако менеджмент представил сдержанный гайденс, отметив торможение роста в сегменте игр и негативное влияние макроэкономических факторов. В связи с этим компания планирует замедлить расширение штата сотрудников и сократить расходы. Deere & Co. (DE: +1,76%) повысила квартальный дивиденд на 8%, до $1,13 на акцию, что обеспечивает форвардную доходность 1,33%.

Протоколы майского заседания ФРС не принесли инвесторам сюрпризов. FOMC подтвердил намерение в рамках сдерживания инфляции продолжить повышение учетной ставки на 50 б.п. на нескольких предстоящих заседаниях. Общерыночный консенсус закладывает ставку в диапазоне 2,5–2,75% на конец текущего года. Представители руководства регулятора согласились ускорить переход к нейтральному уровню ставки, хотя некоторые из них отметили перспективу смягчения ценового давления. Ожидания инвесторов в отношении инфляции на сле дующие пять лет, которые закладываются в доходности облигаций TIPS, в апреле снизились до 2,87% после пика в марте на уровне 3,59%. ФРС ориентируется на сильный рынок труда и остающиеся высокими инфляционные риски, но ожидает реального роста ВВП в текущем квартале с учетом устойчивых потребительских расходов и инвестиций в бизнес. По итогам июньского заседания регулятор представит обновленный экономический прогноз. Из «Минуток» ФРС также следует, что план сокращения баланса остается без изменений. При этом некоторые члены FOMC рассматр ивают возможность прямых продаж ипотечных облигаций и подчеркивают необходимость анализа воздействия QT с учетом ликвидности рынка гособлигаций.

Торги 26 мая на биржах Юго-Восточной Азии завершились разнонаправленно. Японский Nikkei скорректировался на 0,27%, гонконгский Hang Seng так же опустился на 0,27%, а китайский CSI 300 прибавил 0,25%. EuroStoxx 50 с открытия сессии прибавил 0,38%. Цена фьючерса на Brent поднялась до $111 за баррель. Золото торгуется у отметки $1844 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3950–4000пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за апрель (консенсус: снижение на 2,0% м/м после -1,2% в марте).

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на один пункт, до 34.

S&P 500 удалось отскочить вверх, притом что индикатор RSI удерживается вблизи зоны перепроданности, а MACD указывает на возможность смены краткосрочного тренда в пользу «быков». Ближайший уровень сопротивления для индекса широкого рынка — 4100 пунктов. Утренние фьючерсы не закладывают активную динамику котировок.

Costco (COST) представит отчетность за третий квартал текущего финансового года. Прогноз предполагает EPS ретейлера на уровне $3,04 (+10,5% г/г) при росте выручки на 13% г/г, до $51,5 млрд. Бизнес-модель Costco предусматривает выплату ее покупателями членских взносов, за счет которых они получают возможность покупать товары по низким ценам. В этой связи, в отличие от традиционных ретейлеров, объемы продаж для компании не являются ключевым показателем. Вполне возможно, что из-за высокой инфляции некоторые товары из ассортимента Costco подорожают, однако у компан ии есть рычаги для переноса роста стоимости продукции на потребителей. Наиболее важным для инвесторов Costco показателем является динамика базы членов ее клуба. Торговой сети необходимо как удерживать существующих участников, так и принимать в клуб новых членов. Согласно консенсусу, база клиентов за отчетный квартал расширится на 6% г/г, до 64 200, при росте выручки от их взносов на 7% г/г, до $969 млн.