«Открытие»: Дивиденды «Газпрома» и снижение ставки ЦБ были главными драйверами рынка в четверг

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Индекс МосБиржи вырос по итогам торгов в четверг, 26 мая, на фоне стремительного ослабления курса рубля. При этом долларовый индекс РТС снизился из-за падения российской валюты. Торговый объем по индексу МосБиржи превысил 64 млрд рублей и оказался максимальным в мае. Более половины этого объема пришлось на акции «Газпрома» (41 млрд рублей). На «Газпром», обыкновенные акции Сбербанка и «Лукойл» пришлось 75% проторгованного объема.

На 19:00 мск:

Индекс МосБиржи — 2 413,06 п. (+3,11%), с нач. года -36,3%

Индекс РТС — 1 174,72 п. (-5,19%), с нач. года -26,4%

В первой половине дня рублевый индекс активно рос и проверил на прочность уровень 2400 пунктов. Однако волатильность в акциях «Газпрома», вес которого в индексе МосБиржи составляет 20%, оказала давление. В результате очень резко индекс снизился до 2330 пунктов. Во второй половине дня акции «Газпрома», объем в которых сегодня максимальный с 25 февраля, возобновили рост и уже не мешали рублевому индексу, который также поспешил вернуться выше 2400 пунктов.

Из 10 отраслевых индексов 9 выросли и 1 снизился

Нефтегазовый сектор прибавил 3,8% (-29,8% с начала года) и стал лидером дня. Худший результат среды показал отраслевой индекс «Телекоммуникаций», который снизился на 0,6% (с начала года -22%).

Внешний фон

Внешний фон был позитивным. Акции в Европе и США уверенно дорожали. Спрос на казначейские облигации сократился, доходность 10-летних гособлигаций США выросла на 4 б.п. до 2,78%.

На 19:00 мск:

Индекс MSCI EM — 1 019,59 п. (+0,26%), с нач. года -17,2%

Stoxx Europe 600 — 437,71 п. (+0,78%), с нач. года -10,3%

DAX — 14 231,29 п. (+1,59%), с нач. года -10,4%

FTSE 100 — 7 564,92 п. (+0,56%), с нач. года +2,2%

Акции ритейлеров были в лидерах роста среди представителей американского индекса S&P 500. Компания Macy's Inc. Повысила прогнозы по прибыли. Дискаунт-ритейлеры Dollar Tree Inc. и Dollar General Corp. также повысили прогнозы. Это улучшило настроения на рынке, поскольку опубликованная на прошлой неделе отчетность крупных американских ритейлеров, вроде Walmart и Target, поставила под сомнение гипотезу о том, что корпорации смогут переложить инфляционное давление на плечи потребителей и продолжат показывать сильные финансовые результаты.

На 19:20 мск:

S&P 500 — 4 056,52 п. (+1,96%), с нач. года -14,9%

VIX — 27,61 п. (-0.76 пт), с нач. года +10.39 пт

MSCI World — 2 700,09 п. (+0,73%), с нач. года -16,5%

Протокол заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC), опубликованный вечером в среду, также позитивно повлиял на аппетит к риску. Федрезерв по-прежнему непоколебим в своем желании взять под контроль инфляцию, но при этом «минутки» FOMC не указали на то, что ФРС намеревается выбрать еще более агрессивный путь ужесточения денежно-кредитной политики. Ну а ожидания повышения ставок в июне и июле с шагом в 50 б.п. уже учтены рынком.

На 19:20 мск:

Brent, $/бар. — 117,57 (+3,10%), с нач. года +51,2%

WTI, $/бар. — 114,70 (+3,96%), с нач. года +52,5%

Urals, $/бар. — 88,08 (+3,83%), с нач. года +14,7%

Золото, $/тр. унц. — 1 847,63 (-0,31%), с нач. года +1,0%

Серебро, $/тр. унц. — 21,95 (-0,19%), с нач. года -4,8%

Алюминий, $/т — 2 862,50 (+2,59%), с нач. года +2,0%

Медь, $/т — 9 377,00 (+1,15%), с нач. года -3,5%

Никель, $/т — 27 145,00 (-0,03%). с нач. года +30,8%

Ключевые новости дня

Дивиденды «Газпрома»

Совет директоров «Газпрома» должен был озвучить сегодня решение по дивидендам за 2021 год. Конкретики не было, инвесторы нервничали, а торговая активность в бумаге оставалась высокой. Дивидендная политика «Газпрома» предусматривает выплату акционерам до 50% чистой прибыли по МСФО, скорректированной на неденежные статьи. В какой-то момент в социальных сетях и некоторых СМИ стали появляться слухи о том, что компания откладывает выплату дивидендов за 2021 год, что привело к очень высокой волатильности и падению котировок. Однако официального подтверждения слухам не было. В итоге акции довольно быстро восстановили потери, продолжая ожидать официальных данных.

Интрига заключалась не в размере выплат, поскольку рынку была известна величина скорректированной прибыли. Ключевой вопрос был в том, отложит ли «Газпром» распределение прибыли на несколько месяцев, как это сделал «ЛУКОЙЛ».

В итоге ближе к вечеру стало известно, что Совет директоров рекомендовал рекордные для компании и российского фондового рынка дивиденды по итогам 2021 года на уровне 52,53 рубля на акцию. Общий размер дивидендных выплат составит 1,244 трлн руб. (это соответствует 50% от скорректированной чистой прибыли за 2021 год по МСФО).

Акции компании подскочили в область 300 рублей, что соответствует уровням 21 февраля. Соответственно, котировки отыграли все снижение, которое произошло с момента начала спецоперации на Украине.

У нас есть актуальная инвестиционная идея по акциям «Газпрома». Наша целевая цена - 333,8 руб.. Потенциал роста еще сохраняется, хотя он уже уменьшился до 13% благодаря росту акций в ожидании дивиденда.

Что касается подозрений на инсайдерскую торговлю, которые возникли в результате сегодняшней дневной волатильности котировок акций газового гиганта, то это – поле компетенции Банка России. ЦБ в реальном времени осуществляет мониторинг торгов на предмет возникновения искусственных аномалий. Если регулятор выявит признаки манипулирования рынка, значит, начнет соответствующее разбирательство.

Ключевая ставка Банка России

По итогам внеочередного заседания Совет директоров Банка России ожидаемо существенно снизил ставку — с 14% до 11% и напрямую указал, что допускает снижение на предстоящих заседаниях. Прогнозы «Открытия Research» в отношении инфляции на следующие 12 месяцев остаются на уровне 4-6%.

Трехмесячные свопы на ключевую ставку снизились с 11,5% до 10,5%, что указывает на ожидания рынка по ее дальнейшему снижению до 10% в конце июня — начале июля. Мы ожидаем снижения ключевой ставки в июне, однако не исключаем, что это произойдет не на плановом заседании 10 июня, а внеплановым решением ближе к концу месяца, когда появятся новые данные по инфляционным ожиданиям и инфляции, а также будет понятна реакция рынков и банковской системы на произошедшее существенное снижение.

Из 43 акций индекса МосБиржи 36 подорожали и 7 подешевели по итогам среды.

Российский рубль

Рубль, который накануне потерял к доллару около 4,5%, по итогам торгов в четверг подешевел еще на примерно 9%. Это максимальное снижение с 9 марта. По отношению к евро рубль подешевел сегодня на 12%. Если учесть, что падение на 14% 28 февраля было максимальным за всю историю (тут мы опираемся на статистику торговли в паре евро/рубль в рамках валютной секции Мосбиржи, без учета Forex), то ослабление в четверг – второй худший день в истории котировок EURRUB.

Торговый объем в паре доллар/рубль составил 210 млрд рублей и оказался новым максимумом с 25 февраля.

Торговый объем в паре евро/рубль составил порядка 83,8 млрд рублей. До этого 5 дней подряд мы видели объемы выше 100 млрд рублей. Поэтому можно сказать, что рубль сегодня дешевел к евро на относительно низком объеме.

Торговый объем в паре юань/рубль составил 23,3 млрд рублей. Показатель свыше 20 млрд мы видели до сегодняшнего дня только 3 раза: 11 апреля, 20 и 25 мая.

Во-первых, пик майского налогового периода преодолен.

Во-вторых, давление на рубль оказало снижение ключевой ставки. Более низкая доходность может стимулировать экспортеров наращивать свои позиции не в рубле, а в других надежных валютах, включая юань.

В-третьих, вечером в четверг Банк России смягчил требование об обязательной продаже иностранной валюты экспортерами. Теперь экспортеры должны продавать 50% валютной выручки не в течение 60 дней, а в течение 120 дней с момента ее поступления на банковский счет. Кроме того, накопленная экспортерами иностранная валюта может не подлежать обязательной продаже в течение 120 рабочих дней с даты ее зачисления при условии направления ее на исполнение обязательств по импортным контрактам.

Однако с позиции краткосрочных перспектив ослабление рубля может быть временным, и под воздействием сильного торгового баланса укрепление рубля может возобновиться.

Тем не менее, кажется, дна мы уже достигли. Попытка возвращения курса в диапазон 55-60 рублей за доллар еще выглядит возможной, но уровни ниже 55,00 – теперь смотрятся маловероятно. Не будем удивлены, если в будущем на попытках снижения USDRUB к 60,00 мы будем отмечать повышенную спекулятивную активность в покупках валюты.

На 19:10 мск: