«Фридом Финанс»: Дивиденды Газпрома превысили ожидания

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В ходе сессии 26 мая преобладала положительная динамика. Большинство наиболее ликвидных бумаг закрылись на положительной территории. Лидерами роста стали акции ОГК-2 (+9,21%) и Газпрома (+9,02%). В аутсайдерах оказался Сбер (-1,72%). Пара USD/RUB подскочила выше 65.

Банк России понизил ключевую ставку до 11%. За этим решением последовало резкое, более чем на 10%, падение рубля к евро и доллару. На наш взгляд, прямой связи между этими событиями нет, монетарная политика сейчас минимально влияет на рубль. Движение его курса можно считать чисто спекулятивным, оно происходит на фоне сокращения продаж евро, которые оказывали сильное давление на пару USD/RUB. Вероятнее всего, в ближайшие дни она будет торговаться в диапазоне 60–65.

Газпром утвердил размер дивиденда. Совет директоров госкорпорации рекомендовал выплатить 52,53 руб. на акцию, что обеспечивает более 18% доходности к текущим котировкам. По нашим прогнозам, размер дивиденда Газпрома должен был оказаться примерно вдвое меньше. Однако компания решила перечислить акционерам максимальные в своей истории выплаты и обеспечить наибольшую доходность в этом году. На начало года Газпром располагал более 2 трлн руб. денежных средств, благоприятная конъюнктура рынка га за в первом квартале позволила корпорации выплатить акционерам более 50% прибыли за 2021 год. В будущем сохраняется неопределенность в отношении экспорта в Европу, но в ближайшие годы он будет устойчивым.

Ожидаем продолжение роста. Прогноз для индекса Мосбиржи: диапазон 2400–2450 пунктов. Ориентир для пары USD/RUB: 62–66.