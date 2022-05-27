«Фридом Финанс»: S&P 500 готов к развороту тренда

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 26 мая основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 1,99%, закрывшись на отметке 4 058 пунктов. Индексы Nasdaq и Dow Jones прибавили 2,68% и 1,61% соответственно. 10 из 11 секторов в составе S&P 500 закрылись на положительной территории. Лучше остальных выглядели производители циклических потребительских товаров (+4,78%) и технологические компании (+2,45%).

Прибыль, выручка и маржа Dollar Tree (DLTR: +21,9%) за I квартал превзошли консенсус ожиданий, а прогнозные показатели EPS и выручки за полный финансовый год были повышены. Alibaba Group (BABA: +14,8%) отчиталась самым медленным квартальным ростом выручки с тех пор, как вступили в силу антиковидные ограничения в Китае. Выручка и EBITDA за IV финансовый квартал смогли превзойти ожидания аналитиков, однако эмитент отказался представить гайденс на полный год. Илон Маск выделил дополнительные $6,25 млрд на финансирование приобретения Twitter (TWTR: +6,4%), в результате чего общие обязательства бизнесмена достигли $33,5 млрд. Также было объявлено об истечении срока действия маржинальных кредитов под залог акций Tesla.

В течение уходящей пятидневки был опубликован ряд важных макропоказателей. Бюро экономического анализа представило пересмотренные данные роста ВВП, которые оказались хуже прогнозируемых значений. Выпущенные двумя неделями ранее первичные данные указывали на падение ВВП в I квартале на 1,4%. Пересмотр в сторону понижения отражает главным образом сокращение частных инвестиций в жилье и товарно-материальные запасы. Последнее во многом вызвано сжатием оптовой торговли (в основном автотранспортом), а также ухудшением показателей в горнодобывающей промышленности, сфере коммунальных услуг и строительстве. Впрочем, этот негативный эффект частично компенсируется повышением потребительских расходов. Несмотря на косвенные свидетельства снижения привлекательности доллара на фоне выпущенных макроданных, индекс DXY продемонстрировал положительную динамику

Доходности двух- и 10-летних трежерис составили 2,48% и 2,75%, соответственно. Показатель для 30-летних бумаг увеличился на 3 б.п., до 2,99%.

Торги 26 мая на площадках Юго-Восточной Азии завершились в зеленой зоне. Китайский CSI 300 прибавил 0,21%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,72%, а японский Nikkei 225 остался без изменений. EuroStoxx 50 с открытия сессии растет на 0,30%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $117 за баррель. Золото торгуется по $1847 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4000–4100 пунктов.

Динамика ВВП за I квартал была пересмотрена с -1,4% до -1,5% при прогнозе -1,3%. Число первичных заявок на пособие по безработице составило 210 тыс. (консенсус: 215 тыс.; предыдущее значение: 218 тыс.). Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за апрель достиг 99,3 (прогноз: 101,7; предыдущее значение: 103,7).

Сегодня ожидается публикация ценового индекса расходов на личное потребление за апрель (прогноз: 4,9%; предыдущее значение: 5,2%).

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на один пункт, до 35.

S&P 500 пробил психологически важную отметку 4 000 пунктов и вышел из нисходящего канала, который сформировался в начале апреля. Об этом свидетельствует пересечение бенчмарком 20-дневной скользящей средней. Теперь индексу важно подняться выше 50-дневной скользящей средней, расположенной на уровне 4 200 пунктов. Индикатор MACD также указывает на разворот «медвежьего» тренда.