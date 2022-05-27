Банк «Открытие»: в котировках золота – нисходящий тренд

Даниил Каримов, аналитик сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие.

Котировки золота по итогам 26 мая составили $1847,6/тр. унция, что на 11% ниже максимального значения, достигнутого в 8 марта 2022 г. ($2078, за тр. унцию). С начала мая цены колеблются в диапазоне $1800 – $1870 за тр. унцию, отражая временное снижение градуса геополитической напряженности в мире.

По прогнозу «Открытие Research», цены на золото в текущем году в среднем составят $1880 за тр. унцию. При этом, по нашим оценкам, золото будет проявлять в первую очередь высокую чувствительность к ужесточению монетарной политики ФРС США. В частности, дальнейший рост ставки федеральных фондов ФРС США будет обеспечивать фундаментальную поддержку нисходящего тренда в котировках золота. Резкий разворот тренда также возможен если фактор неопределенности снова себя проявит на фоне более серьезного ухудшения геополитики, чем рынок закладывает в данный момент.

Основным драйвером, поддерживающим котировки золота, как и в 2020 г. выступает инвестиционный спрос. Данный вид спроса на золото сегодня – это своеобразный барометр неопределенности, царящей в мире. Как только неопределенность начнет снижаться, а именно будут очевидно ослабевать геополитические факторы, снизится инфляционное давление, уйдет опасение глобальной рецессии, инвестиционный спрос начнет быстро сокращаться на фоне активного поиска участниками рынка более привлекательных инвестиций. Учитывая это, нельзя назвать текущий рост инвестиционного спроса, выраженный в увеличение запасов ETF, устойчивым долгосрочным трендом.

В структуре запасов золота ETF фонды из США и ЕС держат почти 95%. На фоне ралли фондовых рынков последних лет инвесторы из этих стран накопили существенный объем сбережений, стремление защитить данные средства от инфляции, волатильности финансового сектора и растущей неопределенности приводят к росту спроса на традиционные защитные активы в 1 кв. 2022 г. ETF, как один из наиболее ликвидных способов инвестиций в золото, получает максимальную популярность. Аналогичные тренды можно было наблюдать в 2020 г., тогда спрос со стороны ETF также привел к увеличению цен на золото до уровней выше $2000 за тр. унцию.

Золото часто выступает важным защитным инструментом для развитых стран. Традиционно состоятельные жители ЕС через инвестиции в золотые ETF или слитки стараются хеджировать риски волатильности финансовых рынков и резко выросшей инфляции. Текущие процентные ставки остаются непривлекательными и не дают европейцам возможности защитить свои сбережения. Помимо этого, страны Европы находятся в непосредственной близости от событий, происходящих на Украине, что в текущих условиях усиливает их мотив инвестировать в защитные активы.

В то же время спрос на золото в Китае снизился. "Нулевая терпимость" к коронавирусу в Китае накладывает существенные ограничения на население, где эти меры применяются, что может влиять на физическую возможность приобретать золото. Подобная ситуация, в частности, в 2020-2021 гг. была зафиксирована в Индии, где население не могло приобретать традиционные ювелирные изделия из-за закрытия розничных точек продаж.

Негативное влияние на спрос в Китае и странах ЮВА также могли оказать высокие цены на золото, которые в пересчете на национальные валюты увеличились крайне существенно, ограничив возможности населения приобретать золотые ювелирные изделия (способ инвестиций в развивающихся странах) и слитки. Об этом также может свидетельствовать тот факт, что премия к цене золота в Лондоне, которая традиционно присуща продажам металла в КНР, снизилась до многолетнего минимума или даже стала отрицательной (дисконт). По состоянию на 6 мая 2022 г. дисконт в Китае к бенчмарку международной цены на золото составил 5$/тр. унция, 24 февраля 2022 г. дисконт на фоне резкого роста цены золота составил $28/тр. унция, тогда как в 2021 г. зафиксирована средняя премия на рынке в Китае на уровне $6,1/тр. унция.

Попытки стабилизации мировой экономики, ужесточение ДКП и снижение влияния геополитического фактора (при отсутствии нового ветка эскалации) приведут к постепенному снижению цен на золото. Тем не менее, все еще достаточно высокий уровень неопределенности краткосрочных перспектив будет удерживать цены от резкого падения.