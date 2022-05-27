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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 мая: 3 685,0500 руб/1 г золота и 43,5500/1 г серебра

ЦБ РФ с 27 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 685,0500 руб.
  • 1 грамм серебра - 43,5500 руб.
  • 1 грамм платины - 1 885,2100 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 975,9099 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 305,4599 р. (9,04%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,8600 р. (9,73%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 156,5900 р. (9,06%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 361,1900 р. (9,99%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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