Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 мая: 3 685,0500 руб/1 г золота и 43,5500/1 г серебра ЦБ РФ с 27 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 685,0500 руб.

1 грамм серебра - 43,5500 руб.

1 грамм платины - 1 885,2100 руб.

1 грамм палладия - 3 975,9099 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 305,4599 р. (9,04%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,8600 р. (9,73%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 156,5900 р. (9,06%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 361,1900 р. (9,99%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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