Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 мая: 3 945,8301 руб/1 г золота и 46,7200/1 г серебра

ЦБ РФ с 28 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 945,8301 руб.
  • 1 грамм серебра - 46,7200 руб.
  • 1 грамм платины - 2 011,0800 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 254,8599 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 260,7800 р. (7,08%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,1700 р. (7,28%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 125,8700 р. (6,68%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 278,9501 р. (7,02%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют
55 – это было дно. Эксперты – о новой волне девальвации рубля
Мы вернулись в 2015?
Рубль не заметил решение Минфина: доллар 56, евро 58
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги