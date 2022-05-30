«Открытие»: Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

· Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. В Китае постепенно снимают карантинные ограничения, что рассматривается в качестве условия повышения деловой активности. Кроме того, рост котировок нефти поддерживается геополитической напряжённостью. В Евросоюзе могут согласовать частичное эмбарго на российские поставки, но одновременно под риском находятся поставки из Персидского залива на фоне конфискации одного из иранских танкеров. Соответственно, можно ожидать рост акций нефтяников при относительной стабильности прочих бумаг. Рубль может отыграть часть потерь, понесённых на прошлой неделе.

Итоги предыдущей недели

· За прошлую неделю индекс МосБиржи поднялся с 2373,26 п. до 2407,59 п., а индекс РТС снизился с 1239,83 п. до 1133,94 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,056 до $1,0732. USD-RUB повысилась с 60,23 до 66,70, а EUR-RUB с 62,81 до 69,69. Нефть Brent подорожала с $112,55 за баррель до $119,43 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1841,20 до $1851,00 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust увеличились с 1063,43 до 1069,81 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 повысился с 3901,36 п. до 4158,24 п.

· Для российского рынка почти нет перемен. Ситуация продолжает определяться геополитикой, которая не снижает уровень напряжённости. С другой стороны, отдельные корпоративные истории могут принести весьма важные новости. Совет директоров «Газпрома» рекомендовал дивиденды в размере 52,55 рублей на акцию, что, вероятно, связано с бюджетными запросами, поскольку государство остаётся главным акционером газовой монополией. OZON Holdings отчиталась о весьма неплохом росте показателей развития бизнеса, но рост убытка в три раза крайне разочаровал инвесторов в условиях ограниченности доступности кредитования. Тем не менее, рынок постепенно нащупывает грани реальности для торговли логично обоснованной ценности акций. Естественно, что большинство компаний отказывает в выплате дивидендов, как, например, банковский сектор и металлурги, но энергетические компании остаются сосредоточением надежд.

· Рубль за прошедшую неделю ослаб, но реальность остаётся в том, что российская экономика это система заработка денег. Поэтому ЦБ РФ ослабляет меры валютного контроля и подталкивает к покупке валюты. Однако торговый баланс РФ остаётся профицитным, поэтому ослабление рубля в сложившихся условиях может оказаться непродолжительным. Экспортёрам разрешили продавать 50% выручки в течение 120 дней по сравнению с прежними условиями 80% выручки в течение очень короткого периода. Тем не менее, спроса со стороны населения и импортёров всё ещё не наблюдается. Поэтому ослабление рубля может оказаться непродолжительным.

· Внешние рынки продолжают решать для себя вопросы решимости регуляторов в свете реальных данных по инфляции. Впрочем, в схему роста цен начинает вмешиваться вопрос реальных расходов физических лиц. Если нет накоплений, то рост цен наталкивается на резкий спад потребления. В США базовые цены потребления замедлились в апреле до 4,9% с 5,2% в марте. То есть можно говорить о прямой зависимости доступности денег и темпов инфляции. Продажи жилья в США уже падают шестой месяц подряд, а это серьезный признак экономического спада.

События предстоящей недели

· США в понедельник отдыхают по случаю дня памяти. В Германии опубликуют цены импорта. Далее днём выйдут индексы потребительского и делового доверия еврозоны. Вечером выступит представитель ФРС Уоллер.

· Япония во вторник публикует данные по безработице. Ожидается, что она останется на уровне 2,6%. Промышленность Японии могла упасть за март на 0,2%. Производственный PMI Китая мог составить за май 48,0 п. по сравнению с 47,4 п. в апреле. Франция днём уточнит ВВП за I квартал. Безработица в Германии могла остаться на уровне 5,0% в мае. Инфляция в еврозоне могла ускориться до 7,7% в мае с 7,4% в апреле. В США опубликуют индексы цен на жильё. Вероятно, что темпы роста сократились до 20,0% с 20,2% в апреле. Далее выйдет индекс PMI Чикаго, который мог упасть до 55,0 п. с 56,4 п. в апреле. Также выйдет индекс доверия потребителей от Conference Board США.

· Далее начинается июнь, а это означает, что выйдут индексы деловой активности по различным странам. Ожидается, что в Еврозоне индекс деловой активности в производственной сфере составит 54,4 п. Безработица в еврозоне могла упасть в апреле до 6,7% с 6,8% в марте. Днём выступит Председатель ЕЦБ Кристин Лагард. Расходы на строительство в США могли увеличиться на 0,5% за апрель. Индекс ISM США в производственной сфере мог упасть до 54,5 п. в мае с 55,4 п. в апреле. Банк Канады может повысить ставку на 50 базисных пункта до 1,50%. Поздно вечером выйдет «Бежевая книга» ФРС, а API опубликует отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов. В России выйдет статистика промышленного производства за апрель. Также будут опубликованы данные по росту реальных зарплат и розничным продажам.

· Великобритания будет отдыхать в четверг. Австралия опубликует данные по экспорту и импорту за апрель. В еврозоне выйдут данные по ценам производителей. Ожидается, что они ускорят свой рост с 36,8% в апреле до 38,6% в мае. В США выйдут данные по оценке занятости в частном секторе от ADP Services. Ожидается, что частный сектор американской экономики создал 280 тыс. новых рабочих мест за май. Далее в США первичные обращения за пособием по безработице, а также данные по затратам на рабочую силу в I квартале. Вечером в США уточнят данные по заказам в обрабатывающей промышленности за май. Минэнерго США выпустит отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов.

· Китай в пятницу отдыхает по случаю праздника Драконьих лодок, как и Гонконг. В Великобритании банковский выходной. В прочих странах публикуются индексы деловой активности в сфере услуг и сводные индикаторы. В Германии выйдут данные по экспорту и импорту за апрель. В США вечером выйдет отчёт Министерства труда по безработице. Ожидается, что за май число новых рабочих мест составит 320 тыс. а уровень безработицы упадёт до 3,5%. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым.

Ослабление карантинных мер в Китае позитивно сказывается на настрое азиатских инвесторов

· Азиатские рынки преимущественно повышались на фоне ослабления карантинных мер в Китае.

· Японские акции также получили позитивный стимул со стороны американского рынка, который заметно вырос в минувшую пятницу. В Шанхае не только смягчают карантинные меры, но и снижают налоги на автомобили, дабы стимулировать активность потребителей. На этом фоне японские инвесторы покупали бумаги машиностроительных компаний. Например, акции производителя промышленных роботов Fanuc поднимались на 4%. Самым слабым сектором был судоходный. Акции Nippon Yusen теряли более 4%.

· Карантинные меры в КНР ослабляются не только в Шанхае, но и в Пекине. Власти Шанхая также утвердили до полусотне мер поддержки экономической активности. Сектор потребительских товаров повышался более чем на 1,5%. В Гонконге дорожали акции технологичных компаний. На прошлой неделе Alibaba и Baidu отчитались лучше ожиданий.

По состоянию на 8:25 мск:

· NIKKEI 225 - 27374,11 п. (+2,21%),

· Hang Seng - 21091,19 п. (+1,90%),

· Shanghai Composite - 3145,01 п. (+0,47%).

Геополитика держит рынок нефти в напряжении

· Нефть продолжает дорожать. В начале текущей недели страны Евросоюза вновь предпримут попытку принять шестой пакет санкций против РФ. Пакет предусматривает запрет на закупку российской нефти, что может существенно повлиять на баланс глобального рынка. Вероятно, что для поставок по нефтепроводу «Дружба» будут сделаны исключения при полном запрете морского импорта.

· Дополнительным источником напряжённости является ситуация с арестом двух греческих танкеров иранским корпусом стражей революции. Иран пошел на данный шаг после того, как был арестован иранский танкер вблизи побережья Греции. США конфисковали нефть, находящуюся на судне, для последующей отправки на свою территорию. Само судно было отпущено, но уже без груза.

По состоянию на 8:45 мск:

· августовский Brent - $116,38 (+0,71%),

· WTI - $115,95 (+0,76%),

· Алюминий - $2891 (+0,68%),

· Золото - $1860,1 (+0,48%),

· Медь - $9571,4 (+0,81%),

· Палладий - $2051,5 (+2,91%).